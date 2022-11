Puristen mögen mit Przemek Zybowskis Debüttitel „Das pinke Hochzeitsbuch“ ihre sprachlichen Schwierigkeiten bekommen. Dabei kann es durchaus sein, dass der 1976 im polnischen Lódz geborene, nun in Zürich lebende Theaterautor, der auch Arzt und Psychiater ist, nur einen kleinen provokanten Akzent setzen wollte. Spielte doch das in kitschiges Rosa eingebundene „Hochzeitsbuch“ mit dem Brautpaar auf dem Cover in seiner Kindheit eine große Rolle.

Natürlich muss Zybowskys eigentlich namenloser Ich-Erzähler, der von seinen ihn piesackenden Klassenkameraden „Anhelli“ gerufen wird, mit dem Autor nicht identisch sein – obgleich es naheliegt. Ist doch auch dieser 1985, kurz nach dem Ende des polnischen Kriegsrechts, ebenfalls nach Deutschland ausgereist. Tatsache ist jedenfalls, dass ein junger Krankenhaus-Arzt – gleich auf der ersten Seite – mitten im Dienst einen Anruf erhält: Die Großmutter sei gestorben. Und er fährt auch sofort los, nach Radomsko, wo seine „Babcia“ gelebt hatte sowie er selbst bis zu seinem neunten Lebensjahr.

Quälende Erinnerungen

Es warten schwierige Erinnerungen auf Anhelli. Schon während der langen Fahrt und der peniblen Grenzkontrollen beginnen sie ihn zu quälen. Von seinen Verwandten wird er im Wohnzimmer seiner Oma einquartiert, hinter einem als Raumteiler benutzten Bücherregal verbringt er zwei Nächte mit der toten Frau, bevor seine in Deutschland lebenden Eltern und seine Schwester sich zur Beerdigung einfinden.

Und prompt fällt ihm auch alles wieder ein: Dass er, nachdem seine Eltern mit seiner kleinen Schwester nach Deutschland geflohen sind, als Pfand bei seiner Babcia bleiben musste und eine Zeit unerhörter Freiheit, aber auch furchtbarer Ängste erlebte. Das Kind wird von der Geheimpolizei verhört, böse „Tanten“ drohen ihm mit dem Waisenhaus, sogar eine Flucht im Kofferraum eines Autos wird geplant, woran sich nicht zuletzt der katholische Priester des Ortes gesundstoßen will.

Die Ausreise

Erst ein Jahr später bekommt Anhelli die nötigen Ausreisepapiere. Aber ob er seinen zuerst in einem Flüchtlingsheim lebenden, sich dann aber entschlossen nach oben kämpfenden Eltern jemals verzeihen kann, bleibt höchst fraglich. Im Grunde sind beide – Mutter Apothekerin, Vater Arzt - völlig skrupellose Karrieristen, die für die Nöte ihres traumatisierten Sohnes kein Verständnis aufbringen, sondern Härte von ihm verlangen. Weshalb der schließlich ebenfalls Ausgereiste bald und so früh es geht, den Kontakt mit ihnen meidet.

Bis die Familie zu Babcias Beerdigung anreist und sich in die Augen blicken muss. Wobei doch auch die Großmutter keine Bilderbuch-Oma war, sondern eine hochneurotische, angriffslustige alte Frau, die ihren Enkel mehr quälte als beschützte, geschweige denn je liebkoste.

Traumatisierte Kinder

Przemek Zybowskis „Das pinke Hochzeitsbuch“ ist ein bemerkenswerter Roman in hochsensibler, oftmals sich ins poetisch Surreale steigernder Sprache. Auf verstörende Weise reiht er sich ein in die Reihe anderer literarisierter „Kindheitstraumata“: Erzählungen wie Robert Musils „Der junge Törleß“ und Michael Buselmeiers „Spruchkammer“ oder Rainer Maria Rilkes „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“, die alle von ungeschützten, zaghaften, verletzten, niemals wieder gesund gewordenen Kindern berichten.

Was das von seinen Eltern zurückgelassene „Pinke Hochzeitsbuch“ anbelangt, das ihm von seinen bösen Hofkameraden immer wieder geklaut wurde: Es war ein langweiliges, in den 1980er Jahren von der kommunistischen Partei herausgegebenes Aufklärungsbuch, das in jedem polnischen Haushalt stand. Der Ich-Erzähler lässt es stehen, als er es in der Küche der beständig missbrauchten Schwester Marysia seines Fußball-Feindes Pawel wiederfindet.

Przemek Zybowski: „Das pinke Hochzeitsbuch“; Roman; Luchterhand; 218 Seiten; 22 Euro.