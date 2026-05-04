„Balance und Harmony“ von Lennart Kos gewinnt den ersten Preis beim Heidelberger Stückemarkt. Es erzählt eine Geschichte über einen Rückzug zur Selbstoptimierung.

Der Heidelberger Stückemarkt war politisch aufgeladen: um Rechtsruck, Diversität, Kolonialismus, Klimawandel, Kriege, Katastrophen und Dystopien kreisten die Themen der 43. Ausgabe des renommierten Theaterfestivals mit insgesamt 10.000 Besuchern und Kanada als Gastland. Gewinner des begehrtesten Preises aber wurde eine Story über einen Rückzug zur Selbstoptimierung.

Eine funkelnde Komödie

„Zusammenbruch ist Premium, so richtig Burnout? Manche sind nur wegen Kleinigkeiten hier, Essstörung, Stress oder Digital Detox“, heißt es in dem Stück „Balance und Harmony“ von Lennart Kos. Wobei, eigentlich ist es noch kein Stück, sondern eine Lesung, die vor eine Jury vorgetragen wird und sich gegen fünf andere Theatertexte durchsetzen muss. Der Autor aus Siegen, der Szenisches Schreiben und Dramaturgie in Berlin studierte, wählte den Raucherbereich eines Schweigeseminars für sein Setting. Hierher ziehen sich die Gäste zurück, die ihre Stille nicht aushalten und reden müssen. Eine funkelnde Komödie über Leben und Tod, das Ende der Liebe und die Verantwortung für das eigene Leben.

Der Autor*innenpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Laut der Jury werde bei „Balance und Harmony“ (abgeleitet von einem Tee-Namen) mit „fast beiläufiger Komik präzise freilegt, wie verloren und überfordert Menschen sind, die eigentlich nur versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekommen“. Aus 100 Bewerbungen trägt der Stückemarkt jedes Jahr die noch rohen Werke sechs junger Autoren und Autorinnen vor. Daraus resultiert nicht nur eine Prämierung, im Folgejahr wird der Gewinnertext tatsächlich inszeniert.

„Asiawochen“ kritisiert Klischees

In diesem Jahr handelte „Asiawochen“ (ab 9. Mai fest im Programm des Theater und Orchester Heidelberg) von China-Klischees und (auch deutschen) kolonialen Spuren in Indonesien. Als gejoggtes Theater wurde das Werk von Yannic Han Biao Federer zur Konfrontation mit fortbestehenden, diskriminierenden Denkstrukturen, ohne dabei anklagend oder belehrend zu wirken. Mit im Publikum saß zur Premiere auch Katja Riemann, die einen Tag später mit dem Schauspiel Hannover „Ein wenig Licht. Und diese Ruhe“ von Sibylle Berg aufführte.

An zehn Tagen wurden 16 Stücke aus dem deutschsprachigen Theaterraum und Kanada präsentiert. „Die Gastspiele von großen Häusern, wie dem Wiener Burgtheater oder dem Deutsche Theater Berlin, und die Bühne für kleine Häuser, das zeichnet den Stückemarkt aus. Er ist zu einer Marke geworden, durch Kooperationen, durch Sponsoring, durch ein sichtbares Vorplatzprogramm mit Konzerten, Partys und durch die Preise“, sagt Intendant Holger Schultze.

Der mit 5.000 Euro dotierte Internationale Autor*innenpreis geht an die Kanadierin Erin Shields. Ihr Text „Zum Licht“ („To A Flame“) erwies sich als eine „mehrsprachige Schauerparabel“ über die Zustände im Patriarchat. Ausgehend von Edgar Allan Poe’s Kurzgeschichte „Der Untergang des Hauses Usher“ wird eine weibliche Perspektive auf den gesellschaftlichen Umgang mit dem „Anderssein“ geworfen und nach einer inklusiven Bühnensprache für gehörlose Menschen gesucht.

Das Gastspiel „Ich sehe was / was du nicht siehst“ des Theaters der Stadt Aalen ist der Gewinner des Jugendstückepreises (6.000 Euro) und wird in das Rahmenprogramm der Mülheimer Theatertage eingebunden. Den Nachspielpreis für nachhaltige Förderung der Dramaturgie holte sich das „absurd-lustige“ Stück „Wald“ von Miriam V. Lesch in der Inszenierung des Theaters Lübeck. Den Publikumspreis ergatterte sich „Herz-Emoji, Bizeps“ von Fayer Koch, der sich mit „NoFap“-Bewegung (Verzicht auf Pornografie und Masturbation) befasst, letztlich aber in einer global vernetzten, rechte Bewegung landet.

Eine Welt im Wandel

„Man merkt, die Welt, die Gesellschaft verändert sich, die jungen Autor*innen beziehen Stellung zu den Themen. Zu Dystopien, Rechtsruck, Klimawandel, zu sozialen Katastrophen und extremem Klassenunterschieden. Der Stückemarkt ist für mich immer der Seismograph eines Jahrgangs“, betont Schultze, für den es nach 15 Jahren das letzte Festival als Intendant war.

Unter seiner Leitung wurde die internationale Ausrichtung intensiviert, mit Gästen aus Ägypten, Mexiko, China – und nun Kanada. „Das Land ist sowas von am Puls der Zeit, was Themen wie Kolonialismus, die Stimme der Indigenen oder Feminismus betrifft. Eine diverse Gesellschaft mit positivem Diskurs, da kann Deutschland viel von lernen“, so Schultze. Am Stückemarkt schätze er den Perspektivwechsel, durch die Texte junger Autor*innen könnten die Besucher aus einer anderen Sicht auf die Welt blicken. „Was heißt Kultur, wo stehen wir im Diskurs? Ich denke, dieser Austausch wird immer wichtiger“, sagt der scheidende Intendant, der im Ruhestand dem Stückemarkt verbunden bleiben will.