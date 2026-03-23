Meryl Streep gilt als Ikone der Schauspielkunst. Im neuen Science-Fiction-Film «Der Astronaut – Project Hail Mary» übernimmt sie eine außergewöhnliche Rolle - die eines Stein-artigen Aliens.

Los Angeles (dpa) - Meryl Streep hat einen ungewöhnlichen Cameo-Auftritt im Science-Fiction-Film «Der Astronaut – Project Hail Mary». Die dreifache Oscar-Preisträgerin leiht dem Stein-ähnlichen Alien «Rocky» für kurze Zeit ihre Stimme. Die Regisseure Phil Lord und Chris Miller erzählten dem Portal «Entertainment Weekly», wie es zu dem Auftritt kam.

In «Der Astronaut» sucht Lehrer und Biologe Ryland Grace (Ryan Gosling) nach einer passenden Stimme, um die Sprache des Aliens zeitgleich per Computer ins Englische zu übersetzen. Eine davon ist die von Meryl Streep - sie wird aber von Grace schlussendlich nicht ausgewählt.

«Am Set haben wir selbst einige alberne Stimmen gemacht, um Ryan zum Lachen zu bringen», sagte Miller. «Wir haben uns Stimmen vorgestellt, die in einer Art Text-zu-Sprache-Übersetzer vorinstalliert wären», so Lord. Und Miller weiter: «Wir dachten, wäre es nicht witzig, Meryl Streep dafür zu bekommen? Und Ryan sagte: "Sie kann alles." Es war perfekt.»

Phil Lord: Meryl Streep war wunderbar

Allerdings drückten sich die Regisseure davor, die Schauspielerin (76) für den kleinen Auftritt anzufragen. «Ihr habt noch nie eine Gruppe von Filme-Machern so lange prokrastinieren sehen», sagte Lord. «Jedes Mal, wenn du vor dem Spiegel geübt hast: "Meryl, hättest du vielleicht Lust, die abgelehnte Stimme eines Aliens zu sprechen?" Ihr das zu erklären ...»

Am Ende sagte Meryl Streep aber zu. «Sie war wunderbar», so Lord. «Sie war so lustig und aufmerksam und spielerisch, und sie nahm eine Million verschiedene Versionen auf», sagte Miller.

In «Der Astronaut» spielt die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller die Vorgesetzte von Goslings Charakter. Phil Lord und Chris Miller führten zuvor gemeinsam etwa bei «21 Jump Street» und «The LEGO Movie» Regie.