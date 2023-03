Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mainz, die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt, hat einige Baudenkmäler vorzuweisen. Ein Kleinod aus barocker Zeit hat gerade eine grundlegende Sanierung hinter sich, nach Plänen eines Ludwigshafener Architekturbüros: das Deutschhaus, Sitz des Landtags seit 70 Jahren. Anlass, die fast 300-jährige Geschichte des Bauwerks Revue passieren zu lassen – und dessen neue Blüte zu bestaunen.

Was hat dieses Gemäuer nicht schon alles erlebt! Oft schon in den fast 300 Jahren, in denen es über dem Rheinufer thront; eine barocke Gebäude-Fuge zwischen Kurfürstlichem