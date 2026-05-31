Mit „Timm Thaler“ hat James Krüss Weltliteratur nicht nur für Jugendliche geschaffen. Am 31. Mai wäre der auf Helgoland geborene Autor 100 Jahre alt.

„Teach me laughter, save my soul.“ Immer wieder sagt sich Timm Thaler, der sein Lachen an den geheimnisvollen Baron Lefuet verkauft hat, diesen Spruch auf. „Lehre mich lachen, rette meine Seele.“ Der Spruch stammt von Timms Freund, dem Steuermann Johnny. Er bewahrt ihn davor, ganz den Mächten des Bösen zu verfallen. Denn was Timm nicht wusste, als er den Vertrag abschloss: Er hat, wie einst Faust, einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen. Man muss den Namen Lefuet des Barons nur rückwärts lesen.

„Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen“ ist bestimmt das berühmteste Buch von James Krüss, erschienen 1962. Das liegt natürlich auch an der 1979 ausgestrahlten Fernsehserie mit Tommy Ohrner in der Titelrolle und Horst Frank als Baron. Das war zu Zeiten, als das Fernsehen noch so genannte Straßenfeger produzierte. Die Serie war ein solcher, sie fegte die Straßen leer und alle versammelten sich vorm Fernseher, keineswegs nur die Kinder und Jugendlichen.

Die Verfilmung des Romans »Timm Thaler« mit Tommy Ohrner in der Titelrolle wurde 1979 ein großer Erfolg. Foto: picture alliance/dpa/ZDF

Schließlich ist dieses Buch auch viel mehr als nur ein Jugendbuch. Als es erschien, war die Zeit, in welcher die Deutschen ihr Lachen verkauft hatten und einen Pakt mit dem Teufel eingegangen waren, noch nicht lange vorbei. Auch Krüss hatte spät einen Aufnahmeantrag in die NSDAP gestellt, wollte als Freiwilliger noch an einem Krieg teilnehmen, der längst verloren war. Nach Kriegsende wanderte Krüss aus dem Sudetenland zurück nach Deutschland. Und er hatte Zeit zum Nachdenken, auch über die eigenen Fehler. In „Der Harmlos“ verarbeitet er seine eigene Jugend und Kindheit, distanziert sich von seiner Begeisterung für die Nazis.

Doch zurück noch einmal zu „Timm Thaler“. Das Buch ist auch eine schonungslose Kritik an einem völlig skrupellosen Kapitalismus, der zur Gewinnoptimierung auch über Leichen geht. Denn Baron Lefuet ist ja Besitzer eines riesigen Unternehmens, das weltweit agiert und weltweit die Armen ausbeutet. Der Teufel ist also durchaus auch der Mammon, dem wir verfallen. Auch das lernt Timm, dass das Lachen wichtiger ist als Geld. Und dass die Freiheit das Höchste ist, was der Mensch besitzt. Und dass man nicht aufgeben, seinen Glauben an das Gute nicht verlieren darf, sondern der Hoffnung immer einen Platz einräumen muss. „Hoffnung hisst Fahnen der Freiheit“.

James Krüss wollte den Menschen, vor allem den Kindern und Jugendlichen, ihr Lachen wiedergeben. Er wollte, dass die Sonne wieder scheint – nach 1000 Jahren Dunkelheit. Über 160 Bücher hat er geschrieben, und in vielen davon ist der gebürtige Helgoländer wieder auf die Insel seiner Kindheit zurückgekommen. Seine Familie wurde während des Krieges der englischen Luftangriffe wegen von der Insel evakuiert und nach Thüringen gebracht. Doch vergessen konnte Krüss, der am 2. August 1997 auf Gran Canaria starb, wo er mit seinem Lebensgefährten über 30 Jahre gelebt hatte, die Insel nie. Er blieb ein Inseldichter. Für ihn war alles auf der Insel poetisch aufgeladen. Es war ein Paradies für Kinder, in der diese ihre Fantasie ausleben konnten.

Seit 2007 gibt es auf Helgoland ein James-Krüss-Museum. Foto: picture alliance / dpa

In dem wunderbaren Buch „Mein Urgroßvater und ich“, das auf Helgoland spielt, lernen wir nicht nur viel über die Kindheit von James Krüss und natürlich auch über die Insel, wir dürfen sogar ein Blick werfen in die Dichterwerkstatt des Autors. Denn der Erzähler und sein Urgroßvater sind zwei Inselpoeten. Sie schreiben jeden Tag Gedichte und erzählen sich Geschichten. Und immer geht es dabei um die Sprache. Um ihre Geschichte, ihre Bedeutung, die Herkunft von einzelnen Wörtern. So schreiben sie zum Beispiel ABC-Gedichte, in denen jeder Vers mit aufeinander folgenden Buchstaben des ABCs beginnt. Schöner wurde die Grammatik, wurden Semantik und Etymologie der deutschen Sprache vielleicht nie erklärt. Und witziger auch nicht.

„Irgendwo ins grüne Meer/Hat ein Gott mit leichtem Pinsel,/Lächelnd, wie von ungefähr,/Einen Fleck getupft: Die Insel./Und dann hat er, gut gelaunt,/Menschen diesem Fels gegeben/Und den Menschen zugeraunt:/Liebt die Welt und lebt das Leben!“

In diesem Gedicht über Helgoland ist die zentrale Botschaft von James Krüss zusammengefasst. „Liebt die Welt und lebt das Leben“, das hat er seinen jungen Leserinnen und Lesern ebenso zugerufen wie den Erwachsenen. Denn Krüss war ein Humanist, er glaubte an das Gute im Menschen – auch dann noch, wenn dieser sein Lachen verkauft hat. Es lohnt sich, seine Bücher wiederzulesen.