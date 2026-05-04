Kultur Demi Moore sitzt in Cannes-Jury

Demi Moore
Demi Moore sitzt in der Cannes-Jury. (Archivbild)

Bekannt war schon, dass der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook die Leitung der Jury übernimmt. Jetzt stehen auch die anderen Mitglieder fest - neben Moore etwa auch der Schwede Stellan Skarsgård.

Berlin/Cannes (dpa) - Die Filmfestspiele in Cannes haben die Schauspielerin Demi Moore («The Substance») in die Jury berufen. Das teilte das Filmfestival mit. Neben der Hollywood-Schauspielerin sitzen acht Filmschaffende in der Jury, die über den Hauptpreis, die Goldene Palme, entscheiden.

Dazu gehört der schwedische Schauspiel-Star Stellan Skarsgård («Sentimental Value») und die chinesische Regisseurin Chloé Zhao («Nomadland», «Hamnet»). Bekannt war bereits, dass der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook («Oldboy», «No Other Choice») dieses Jahr die Jury-Leitung übernimmt.

Das sind die weiteren Jury-Mitglieder

Zu den weiteren Mitgliedern zählt laut Mitteilung die irisch-äthiopische Schauspielerin Ruth Negga, die belgische Regisseurin und Drehbuchautorin Laura Wandel, der chilenische Regisseur Diego Céspedes sowie der ivorisch-amerikanische Schauspieler Isaach De Bankolé und der Drehbuchautor Paul Laverty aus Schottland.

Laut US-amerikanischen Medienberichten soll Schauspieler Jacob Elordi als Jury-Mitglied im Gespräch gewesen sein, habe aber wegen einer Fußverletzung absagen müssen, wie etwa «Variety» schrieb. Das Filmfestival in Cannes ist vom 12. bis zum 23. Mai geplant.

Stellan Skarsgård
Auch der Schwede Stellan Skarsgård ist Mitglied der Jury. (Archivbild)
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