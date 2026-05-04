Bekannt war schon, dass der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook die Leitung der Jury übernimmt. Jetzt stehen auch die anderen Mitglieder fest - neben Moore etwa auch der Schwede Stellan Skarsgård.

Berlin/Cannes (dpa) - Die Filmfestspiele in Cannes haben die Schauspielerin Demi Moore («The Substance») in die Jury berufen. Das teilte das Filmfestival mit. Neben der Hollywood-Schauspielerin sitzen acht Filmschaffende in der Jury, die über den Hauptpreis, die Goldene Palme, entscheiden.

Dazu gehört der schwedische Schauspiel-Star Stellan Skarsgård («Sentimental Value») und die chinesische Regisseurin Chloé Zhao («Nomadland», «Hamnet»). Bekannt war bereits, dass der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook («Oldboy», «No Other Choice») dieses Jahr die Jury-Leitung übernimmt.

Das sind die weiteren Jury-Mitglieder

Zu den weiteren Mitgliedern zählt laut Mitteilung die irisch-äthiopische Schauspielerin Ruth Negga, die belgische Regisseurin und Drehbuchautorin Laura Wandel, der chilenische Regisseur Diego Céspedes sowie der ivorisch-amerikanische Schauspieler Isaach De Bankolé und der Drehbuchautor Paul Laverty aus Schottland.

Laut US-amerikanischen Medienberichten soll Schauspieler Jacob Elordi als Jury-Mitglied im Gespräch gewesen sein, habe aber wegen einer Fußverletzung absagen müssen, wie etwa «Variety» schrieb. Das Filmfestival in Cannes ist vom 12. bis zum 23. Mai geplant.