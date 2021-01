Ulises Morales Lamadrid hat den Deltabeben-Preis gewonnen, dotiert mit 3000 Euro. Die Auszeichnung ist Teil der Ausstellung „Deltabeben. Regionale“, bei der bis zum 24. Januar 29 ausgewählte Künstler/innen aus der Metropolregion in der Kunsthalle, im PORT25 und im Kunstverein in Mannheim ausstellen. Ulises Morales Lamadrid ist 1966 in Havanna, Kuba, geboren. Er lebt in Neustadt. Prämiert wurden Arbeiten von ihm, die auf grundiertes Papier übertragene Fotos schwarzer Menschen aus Kuba zeigen – in Puderdosen. Obdachlose, randständige Existenzen. Der Kontrast zu dem Utensil feiner Leute könnte nicht größer sein. An dem Projekt „Deltabeben. Regionale“, sind außer den genannten Institutionen auch der Kunstverein und das Hack-Museum in Ludwigshafen beteiligt. Es findet im zweijährigen Turnus statt.