Der „Deidesheimer Musikherbst“ ist ein gut in der Region verankertes und weit darüber hinausstrahlendes Festival, das diesmal, mit seinem 23. Jahrgang, eine ungewöhnliche Variante wagt: Statt einer (analogen) Konzertfolge hat Elke Voelker, die künstlerische Leiterin, einen Orgelwettbewerb ausgelobt – virtuell.

Es ist der erste seiner Art in Deutschland und wahrscheinlich auch international. Ein Experiment, Corona geschuldet, aber vor allem auch eine „Ermutigung, sich den neuen medialen Herausforderungen zu stellen.“

Der Wettbewerb steht Organistinnen und Organisten aller Nationalitäten und Konfessionen offen, es werden – ungewöhnlich – keine Teilnahmegebühren erhoben. Einzige Restriktion: Die Teilnehmenden müssen vor dem 1. Juli 1992 geboren sein. Eingefordert werden eine Videoaufnahme von maximal 20 Minuten Dauer. Diese soll – eingespielt an einem Instrument der Wahl – eines der größeren Orgelwerke Johann Sebastian Bachs enthalten, sodann ein Choralvorspiel oder einen langsamen Satz, komponiert vor 1800, sowie ein Werk bis zur Schaffenszeit 1950.

Mit Maurice Clement, Philharmonie Luxemburg, Ville Urponen von der Sibelius Musikakademie in Helsinki, Daniel Zaretzki vom Konservatorium in St. Peterburg und Christoph Frommen, der das Schallplattenlabel Aeolus vertritt, ist unter Leitung von Elke Voelker ein hochkarätiges Juroren-Team bestellt, Orgel-„Päpste“, die nicht nur konzertant unterwegs, sondern auch pädagogisch erfahren sind. Acht Kandidaten für die Endauswahl werden so für die Endrunde ausgewählt.

Die Videos der acht Endrundenteilnehmenden werden nebst Kurzbiografien auf der Webseite veröffentlicht und dort zum Publikumsentscheid freigegeben. Denn neben den drei Hauptpreisen – mit 1.000,700 und 400 Euro, zuzüglich CD-Einspielungen bei Aeolus dotiert – gibt es auch einen Publikumspreis. Überreicht werden sollen die Preise am 11. Oktober 2020 um 16 Uhr bei einem Preisträgerkonzerts in der katholischen Pfarrkirche St. Ulrich Deidesheim. Bei Ausreiseschwierigkeiten werde wieder auf die Teilnahme per Video zurückgegriffen, so wie auch die Jury virtuell tagen wird.

Bewerbungsschluss ist der 20. September 2020. Infos und Bewerbungsunterlagen gibt es unter www.deidesheimer-musikherbst.de