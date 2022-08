Ein Kinderfilm und die dazugehörigen Werbeprodukte sorgen derzeit für Debatten: „Der junge Häuptling Winnetou“ kam kürzlich in die Kinos, wenig später folgten Bücher dazu. Nun hat der Verlag sie aus dem Programm genommen, da es Kritik am „romantisierenden Bild mit vielen Klischees“ gab, das Film und Bücher verbreiten. Seither tobt vor allem in sozialen Netzwerken ein weitaus größerer Proteststurm.

Der Ravensburger Verlag hat vor einigen Tagen ein Kinderbuch ab acht Jahren, ein Erstleserbuch, ein Puzzle sowie ein Stickerbuch zum Film „Der junge Häuptling Winnetou“ zurückgezogen – und erntet dafür nun Kritik aus dem Lager derer, die die Reaktion für übertrieben halten.

Es geht um das schwierige Thema der „kulturellen Aneignung“. Der Verlag hatte den Schritt mit „vielen negativen Rückmeldungen“ begründet. Ein Kritikpunkt lautete demnach: Das Buch gebe rassistische Stereotype wieder. Das Feedback habe gezeigt, dass „wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben“, hatte Ravensburger auf Instagram erklärt.

Die gespaltene Filmbewertungsjury

Zuvor hatte die von den Bundesländern getragene Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) eine gespaltene Meinung zum Film „Der junge Häuptling Winnetou“ veröffentlicht. Einige Jurymitglieder hielten es für nicht mehr zulässig, einen Film „im Geist der mythisch aufgeladenen und sehr klischeehaft darstellenden Karl-May–,Folklore’ zu realisieren“. Bei einer großen Mehrheit der Jury fand der Film laut FBW aber Zustimmung. Sie verwiesen darauf, dass Karl May seine Erzählungen aus seiner Fantasie geschrieben habe, auch die frühen Verfilmungen seien Märchen, die die Welt der indigenen Völker „im absolut klischeehaften Bild darstellten“. Dies in einen Kinderfilm von heute märchenhaft einzubringen, sei durchaus legitim, befanden die Jury-Mitglieder. Der Film erhielt letztlich das Prädikat besonders wertvoll.

Der Verlag habe „sorgfältig abgewogen“ und entschieden, die Bücher aus dem Programm zu nehmen, erklärte ein Sprecher des Verlags nun gestern. „Wir vertreten in unserem Unternehmen und mit unseren Produkten seit langer Zeit Werte, an die wir glauben: unter anderem Gemeinsamkeit und Bildung, wozu auch Fairness und Offenheit gegenüber anderen Kulturen gehören, und dies wollen wir in unserem Programm ausgewogen darstellen.“ Der Stoff um Winnetou habe „viele Menschen begeistert“, sei aber „weit entfernt von dem, wie es der indigenen Bevölkerung tatsächlich erging“. Der Verlag wolle daher „keine verharmlosenden Klischees wiederholen und verbreiten“, auch wenn man den Grundgedanken der Freundschaft – wie bei Winnetou vorhanden – hoch schätze.

Der Karl-May-Experte

Der Karl-May-Experte Andreas Brenne wiederum kritisierte die Entscheidung des Verlags. „Ich halte es für nicht richtig, ein solches Buch nur aufgrund eines Shitstorms aus dem Verkehr zu ziehen“, sagte der Kunstpädagogikprofessor der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Schon in einer Vorbemerkung werde klargestellt, dass das Buch als fiktive Geschichte und nicht als sachgerechte Darstellung des Lebens indigener Völker zu verstehen sei. Brenne warnte davor, den Vorwurf der falschen kulturellen Aneignung unreflektiert zu generalisieren. „Schon das Verkleiden als Indianer gilt dann als rassistischer Akt“, erklärte Brenne, der in der Karl-May-Gesellschaft an Programmfragen mitarbeitet.

Promis reagieren

Gestern kritisierten auch einige Prominente den Verlag. Schauspielerin Uschi Glas, die 1966 in „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“ eine Hauptrolle spielte, sagte der „Bild“-Zeitung: „Man soll doch aufhören, hier auf Biegen und Brechen einen Anlass zu finden, über etwas zu schimpfen.“

Der Ex-Direktor der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, fühlt sich angesichts der Rücknahme der Bücher an die Zeit des Stalinismus erinnert, „als es Winnetou-Bücher nur noch unter der Hand gab“.

Eine Ethnologin nimmt Stellung

Die deutsche Ethnologin Susanne Schröter findet die Diskussion um kulturelle Aneignung, wie sie derzeit geführt wird, problematisch. „Die Skandalisierung der kulturellen Aneignungen weist eine Reihe von Absurditäten auf. Eine betrifft die Folgen, die sich ergeben, wenn man die geforderten Nutzungsbeschränkungen zu Ende denkt. Dann müssten bei jedem Gegenstand, jedem Stil, jeder Form kulturellen Ausdrucks die Urheber ausfindig gemacht und ihr Gebrauch auf diese Urheber beschränkt werden“, sagt die Professorin der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität.

Kulturelle Aneignung ist für die Wissenschaftlerin grundsätzlich eher etwas Positives. „Menschen haben stets Dinge von anderen übernommen, wenn sie diese für sinnvoll erachtet haben. Um es auf den Punkt zu bringen, ist die gesamte Menschheitsgeschichte eine Geschichte kultureller Aneignungen, ohne die es keine Entwicklung gegeben hätte“, sagt Schröter. „Dazu kommt, dass Aneignung stets eine gewisse Wertschätzung beinhaltet. Wenn man eine Gruppe von Menschen zutiefst ablehnt, wird man von ihnen nichts übernehmen. In einer Welt, die allein durch die sich beschleunigende Globalisierung immer vielfältiger wird, ist kulturelle Aneignung wohl die wichtigste Kulturtechnik, die ein friedliches Zusammenwachsen möglich macht.“