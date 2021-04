Lange geplant und immer wieder verschoben: Warum sich Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Matthew Perry erst jetzt wieder die Kamera teilen.

Los Angeles (dpa) - Fans der Kultserie „Friends“ mussten wegen der Corona-Pandemie länger als gedacht auf das geplante Wiedersehen mit den Serienstars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Matthew Perry warten.

Doch nun gibt es einen Drehtermin, wie Schwimmer am Freitag per Videoschalte in der britischen „The Graham Norton Show“ verriet. Kommende Woche werde er in Los Angeles erstmals seit vielen Jahren seine Co-Stars treffen.

Das „Special“, bei dem die Schauspieler der Kultserie nach über 15 Jahren wieder zusammen auftreten sollen, war ursprünglich für Mai 2020 geplant gewesen, doch wegen der Pandemie kam es mehrmals zu Aufschüben. „Friends“-Star Jennifer Aniston hatte Fans im vergangenen August auf einen späteren Termin vertröstet. Wegen Corona sei es für alle derzeit einfach zu riskant, vor Publikum aufzutreten, sagte die Schauspielerin damals.

Laut Ankündigung der Produktionsfirma WarnerMedia vom Februar 2020 sollen die Schauspieler ohne festes Drehbuch spielen. Die Fortsetzung soll in demselben Studio wie das Original gedreht werden, auf der Stage 24 in der kalifornischen Stadt Burbank. Die Spezialsendung läuft beim Streamingdienst HBO Max.

Im 90er-Jahre-Hit „Friends“ geht es um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie um Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe startete im Jahr 1994 in den USA und lief bis 2004.

© dpa-infocom, dpa:210403-99-71835/2