Interviews hasste Patricia Highsmith. Das eigene Leben, so ihre Position, musste von der Literatur geschieden werden. Wie beides aber doch zusammenhängt, das lässt sich in den 18 Tage- und 38 Notizbüchern erkunden, die nach Patricia Highsmiths Tod 1995 in einem Wäscheschrank gefunden wurden. Sie reichen bis in die Collegezeit zurück. In ein wildes Leben. Anna von Planta hat nun mit einigen Mitstreiterinnen aus den 8000 Seiten eine Auswahl getroffen. Knapp 1400 Seiten umfasst das Mammutwerk gleichwohl immer noch.

Die ersten Einträge datieren von 1941. Der 25. Januar fängt für die 20-Jährige nicht gerade erfreulich an. In ihrem Kurs für englische Literatur am Barnard-College ereignet