Einen ganz besonderen Buchmesse-Auftritt plant das Verlags-Karree Rheinland-Pfalz, der Zusammenschluss von 23 Verlagen: Da es in Frankfurt kommende Woche keine Messestände gibt, wird das sonst in Halle 3.1 beheimatete „Podium Rheinland-Pfalz“ in den Hunsrück versetzt. Die Live-Lesungen lassen sich online verfolgen, zudem gibt es ein großes digitales Messeprogramm.

Es ist nun schon das zweite schwierige Messejahr für das Verlags-Karree: 2019 drohte der Landeszuschuss für das Bühnenprogramm, damals noch etwa 23.000 Euro aus dem Wirtschaftsministerium umfassend, auszufallen. Das Kulturministerium übernahm dann in fast letzter Minute die Förderung – und wollte helfen, für 2020 ein noch stärkeres Programm zu konzipieren, berichtet Rainer Breuer, Sprecher und Zweiter Vorsitzender des Verlags-Karrees. Schon im Januar begannen die Gespräche. „Wir hatten große Pläne.“ Während der Pandemie änderten sie sich dann mehrfach.

Als die Messe Ende August die Hallenausstellung absagte, habe das Bühnenprogramm bereits gestanden, der Messebauer sei gebucht gewesen. Und er half, eine Ersatzlösung zu finden: Das „Podium Rheinland-Pfalz“ läuft von 14. bis 18. Oktober nun im Eventhaus des Hunsrückortes Panzweiler. Einige Zuschauer können die Lesungen vor Ort verfolgen, aber vor allem wird gestreamt. Details dazu gibt es unter www.verlags-karree.de. Auch werden die Auftritte archiviert, so dass sie auf der Homepage auch nach der Messe abgerufen werden können.

„Wir müssen einfach Neues ausprobieren“

Die Technik dafür musste neu auf die Beine gestellt werden, berichtet Breuer, dass auch hier das Land aushalf: Zu den 30.000 Euro Grundzuschuss seien noch 20.000 Euro für die Investitionen ins Digitale gekommen, 10.000 Euro steuerten die Verlage selbst bei, erläutert Breuer das 60.000-Euro-Budget. Zum Vergleich: Andere Länderstände der Buchmesse haben sechsstellige Kosten, Spitzenreiter ist nach Breuers Recherchen Sachsen mit 220.000 Euro Budget.

„Wir müssen einfach damit leben, dass es noch ein Jahr weiter geht – und Neues ausprobieren“, sagt Breuer über Corona. Und auch er weiß, dass sich bei Streams die Stimmung einer Live-Lesung nicht ganz überträgt, aber das Angebot decke nun mal die derzeitige Lücke. Live-Lesungen vor einem größeren Publikum seien nach wie vor schwierig, ihr Ausfall treffe auch ein wichtiges Standbein des Verlags Kleine Schritte, an dem er beteiligt ist, sagt der Trierer. „Wir suchen immer den direkten Kontakt zum Leser“, hofft er etwa die Reihe „Crime & Wine“ wieder fortsetzen zu dürfen. Immerhin aber: Die neuen Titel des Verlags verkauften sich gut. In Panzweiler wird seine Autorin Marina Scheske beispielsweise ihren DDR-Roman „Die Nacht der Wölfe“ vorstellen.

Auch Künstlerhaus Edenkoben dabei

Pfälzer Verleger sind derzeit nicht beim Verlags-Karree aktiv. Jedoch stellt das Künstlerhaus Edenkoben seinen aus Speyer stammenden Stipendiaten Stefan Hornbach vor. Und Vorsitzender des Verlags-Karrees ist weiter Berthold Röth vom Worms Verlag, der mit drei Beiträgen beim Podium Rheinland-Pfalz aktiv ist, darunter sind ein Film über einen DDR-Punk und eine Krimi-Lesung.