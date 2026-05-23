Wo kommt den Stars in Cannes am nächsten? Auf dem Roten Teppich? Nein! Im Kino! Bei Cannes Classics stehen sie auf der Bühne und erzählen.

Die Retrospektive, die seit 2004 Cannes Classics heißt und restaurierte Filme und neue Dokus zum Kino präsentiert. Da stellte der 88-jährige polnische Jerzy Skolimowski gut gelaunt seinen frisch restaurierten Film „Moonlightning“ (Schwarzarbeit) von 1982 vor und erzählte, wie er es schaffte, trotz hohem Zeitdruck die strengen gewerkschaftlichen Vorgaben beim Drehen in Großbritannien auszutricksen.

Der Amerikaner Bruce Dern (er wird im Juni 90) erzählte nicht so viel auf der Bühne, war aber präsent mit seiner Tochter, der Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Laura Dern (59), denn sie verrät auch in dem Dokumentarfilm „Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern“ einiges über ihren Vater: „Ich glaube, er war immer mehr ein Läufer als ein Schauspieler“. Denn in dem Film von Mike Mendez (53), bisher eher auf Horrorfilme spezialisiert, sieht man Bruce Dern wirklich viel lauf. Er war Marathonläufer und hält wahrscheinlich immer noch einen unnotierten Weltrekord, denn er ist in seinem Leben schon mehr als 160.000 Kilometer gelaufen, also viermal den Erdumfang. Man sieht, wie er früher von seinem Haus in Malibu bis zu 70 Kilometer zu den Dreharbeiten gelaufen ist – und wieder zurück. Einfach so. Vor fünf Jahren, als die Ärzte ihm rieten, doch weniger zu laufen, hörte er nicht auf sie, inzwischen schon, denn er wurde auf der Bühne gestützt und geht im Film auch am Stock, wenn er sein Lebensmotto verrät: „Ausdauer!“

Bruce Dern sitzt auf der Bühne vor der Leinwand and erzählt. Foto: u

Das Laufen gehört zu den vielen Dingen, die man nicht über Bruce Dern wusste, denn er ist ja kein A-Liste-Schauspieler, sondern eher für Nebenrollen bekannt (aber mit zwei Oscar-Nominierungen), bei Quentin Tarantino, der ihm verehrt, wie er in der Doku sagt – und der auch von ihm das Beste forderte: ein Dernsie! Das ist kein Spitzname, sondern in Hollywood ein Begriff dafür, dass ein Schauspieler nicht nur das sagt und spielt, das im Drehbuch steht, sondern noch ein gewisses Extra hinzufügt, das die Szene erst lebendig und besonders macht. In Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“ (2019) spielt er einen Farmer, der gerade ein Nickerchen macht, als Brad Pitt ihn weckt und ihm sagt, er sei Cliff Booth – und Bruce Dern, noch etwas schlaftrunken meint: John Wilkes Booth“ (John Wilkes Stiefel. Ein Dernsie gibt es auch in „Nebraska“, einer seiner wenigen Hauptrollen, für die er 2013 in Cannes die Goldene Palme als bester Darsteller bekam.

Was man vor diesem Dokumentarfilm auch nicht wusste: Sein Urgroßvater war deutscher Auswanderer, die Familie hatte es in den USA zu Ansehen und Wohlstand gebracht. Sein Vater hatte in Chicago ein großes Haus mit Dienstmädchen, wie man auf alten Fotos sieht, er war der Chef einer großen US-Gas-Firma, sein Großvater war Gouverneur von Utah und Kriegsminister unter Präsident Roosevelt.

Bruce Dern und Mike Mendez, der ihn für seine Doku mehrere Jahre land begleitete. Foto: Andrea Dittgen

Doch Bruce Dern wollte Schauspieler, weshalb sein Vater ihn ohne Geld hinauswarf, weil er mit diesem Beruf der Familie Schande mache. Bruce Dern nahm es hin, besuchte zwar Lee Strasbergs Actor’s Studio in New York, aus dem viele Stars hervorgingen, aber er sah nicht so gut wie aus wie Nicholson und Brando. „Studioleiter Elia Kazan gab mir immer nur Szenen ohne Dialog“, meinte Dern rückblickend, nicht jammend, sondern achselzuckend, denn er bewunderte Kazan als Regisseur. Aber Dern lungerte anfangs viel in den Studios herum, wie er bekannte – und diese Ausdauer wurde oft belohnt, er bekam kleine Rolle. Zwar kommen in der Doku immer wieder Weggefährten zu Wort, doch im Wesentlichen lässt Mendez Dern mit seiner charakteristischen Stimme selbst erzählen. Auch wenn Dern anfangs Theater, wollte er nie dahin zurück, denn: „Das, was wir hier tun, ist für die Ewigkeit“, sagt er in der Doku und schaut so entschieden in die Kamera wie früher in „Nebraska“.

Saß im Kino in der ersten Reihe und schaute die Doku über ihren Vater: Laura Dern. Foto: Andrea Dittgen

Dern war mit der Schauspielerin Diana Ladd (1925-2025) verheiratet, das Paar verlor seine 18 Monate alte Tochter, die im Pool ertrank und trennt sich kurz nach der Geburt von Laura. Schlagartig bekannt wurde Dern 1972 in dem Western „The Cowboys“, wo er Johan Wayne erschloss (in den Rücken auch noch, weil es so im Drehbuch stand) und er fortan bekannt war als „Der Mann, der John Wayne erschloss“. „Die nächsten zehn Jahre spielte ich oft den fünften Cowboy von links“, meine Dern und lacht. Aber er bekam auch große Rollen wie in dem Science-Fiction-Film “Lautlos im Weltraum“, er wurde einer der üblichen Schauspieler bei Quentin Tarantino und trat mit Tochter Laura in der Comedy-Serie „Palm Royale“ von Apple+ TV auf. Seit er vor drei Jahren einen Herzinfarkt hatte, tritt er kürzer, spielt aber immer noch, weil er die Ausdauer dazu hat, einer seiner letzten Filme von 2025 heißt nicht umsonst „The World’s Happiest Man“.