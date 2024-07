Es sei zwar niemand eine Insel, heißt es im Programmheft über den Film „Familie is nich“, der am Mittwoch, 21. August, das 20. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen eröffnet. Aber tatsächlich werden sich dort, auf der Parkinsel, wieder zweieinhalb Wochen lang über 100.000 Menschen treffen. 27 Filme konkurrieren um den Filmkunstpreis und den Publikumspreis – auch einer, der in der Pfalz spielt.

Einsam und unglücklich lebt Anne in einem brandenburgischen Dorf. Ihr Mann ist schon gestorben, zu ihrer Tochter hat sie keinen Kontakt, und mit den anderen Dorfbewohnern ist