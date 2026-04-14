Es dauerte eine Weile, bis das Nationaltheater-Orchester im 6. Akademiekonzert im Mannheimer Rosengarten auf Betriebstemperatur war.

Ausgerechnet Gioacchino Rossinis Ouvertüre zu seiner Oper „Semiramide“ klang ein wenig zu brav – und das ist eine Vokabel, die im Zusammenhang mit einem derart wahnwitzigen Stücknun wirklich nichts zu suchen hat. Wie immer in Rossinis Ouvertüren haben diese mit der Handlung oder der Musik der Oper kaum etwas zu tun – was es einem auf äußerste Effektivität bedachten Komponisten wie Rossini ermöglichte, dieselbe Ouvertüre in ganz verschiedenen Opern zu verwenden. Er benötigte für die Komposition der kompletten Oper „Semiramide“ nicht mehr als 33 Tage.

Weber auf der Erfolgsspur

„Das ganze Orchester ist des Teufels und will Concerte von mir haben“, berichtet Carl Maria von Weber durchaus stolz von seinem offenbar außerordentlich erfolgreichen Besuch in München. Weber erfüllte bereitwillig die Wünsche seines Publikums, zwei Klarinettenkonzerte und eines für Fagott sind unter anderem die Ausbeute seines München-Besuchs. Formal hält sich das Werk an die übliche Konzertform seiner Entstehungszeit mit einem energischen Kopfsatz, einem lyrisch-klangschönen Mittelsatz und einem Finale, das Weber mit allen möglichen technischen Schwierigkeiten spickte, mit rasanten Läufen und raumgreifenden Sprüngen. Bei Antonia Zimmermann, der Solofagottistin des Mannheimer Nationaltheater-Orchesters, waren sie allerdings in souveränen Händen – was übrigens auch beweist, mit wie viel solistischer Qualität dieses Orchester ausgestattet ist. Für die Zugabe bat Antonia Zimmermann ihren Orchesterkollegen Eberhard Steinbrecher an ihre Seite, die beiden spielten eine hochvirtuose, brillante Bearbeitung einer Arie aus Rossinis „Barbier von Sevilla“ .

Der Geist der Beschleunigung

Von Richard Wagner stammt der Satz, Beethovens siebte Sinfonie sei eine „Apotheose des Tanzes“. Da ist ganz sicher etwas dran, mehr noch aber ist die Siebte ein politisches Werk. Nicht weniger als die dritte Sinfonie, die „Eroica“, ist sie eine Auseinandersetzung (besser: eine Abrechnung) mit der Politik Napoleons, nicht zufällig fand die Uraufführung am 8. Dezember 1813 statt, knapp zwei Monate nach der Völkerschlacht bei Leipzig und im selben Konzert wie die Uraufführung des musikalischen Schlachtengemäldes „Wellingtons Sieg“, in dem die Niederlage der französischen Armee bejubelt wird. Auch Nil Venditti, die italienisch-türkische Dirigentin dieses Abends, lief jetzt zu großer Form auf. Sie dirigierte nun auswendig, sie tanzte gleichsam die Musik und bestätigte damit Richard Wagners Urteil; sie reduzierte die Pausen zwischen den Sätzen auf ein Minimum oder ließ sie gleich ganz weg und erweckte dadurch den Eindruck einer permanenten Beschleunigung. Sie spornte das Orchester zu größtmöglicher Konzentration an und erreichte dadurch etwa im Fugato am Ende des zweiten Satzes nahezu gläserne Transparenz. Es war ein ungetrübtes Vergnügen, einem solchen Energiebündel bei der Arbeit zuzusehen. Und gleichzeitig einem immer brillanter agierenden Orchester zuzuhören. Am Ende hatte Nil Venditti nicht nur eine hervorragende Interpretation von Beethovens Siebter abgeliefert, sondern auch die Herzen der Zuhörer im Sturm erobert. Eine Zugabe gab es auch, und sie passte sehr gut zum Geist der Beschleunigung von Nil Vendittis Interpretation: Sie wiederholte einfach den Schlussakkord. Kürzer geht’s nicht.