Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wunderbar! Ein Glück! Annie Ernaux bekommt den Literaturnobelpreis. Die feministisch bewegte, 82-jährige Französin schreibt riskant und analytisch über und um ihr Leben, das in einer Arme-Leute-Welt in der Normandie begann. Ein Märchen. In ihrer Literatur ist jeder Geschirrtuchhalter politisch.

Wer je Annie Ernaux gelesen hat, wird das nicht mehr vergessen können, ihre Entzifferung der Herkunftscodes unserer Lebenswelt. Wo das Geschirrtuch zu hängen hat. Am Ofen und auf der