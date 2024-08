Er ist eine grenzüberschreitende Erfolgsgeschichte: Seit 25 Jahren gibt es jetzt den grenzüberschreitenden Museumspass. Er ist der Schlüssel zu Museen, Schlössern und Gärten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz – von den drei großen Museen in Mainz im Norden bis zur Idealarchitektur der Saline von Arc-et-Senans in der Franche Comté im Süden.

Auf eher leisen Sohlen, aber beharrlich ist er zu einer attraktiven und fast selbstverständlichen trinationalen Institution geworden: Den Museums-PASS-Musées, ursprünglich