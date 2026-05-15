Ohne Udo Lindenberg wäre die Bundesrepublik ein völlig anderes Land. Nie war er so wertvoll, wie heute. Alles Gute Udo zum 80. Geburtstag!

80 Jahre also, kaum zu glauben! Dass Udo noch lebt, ist das größte aller Udo-Wunder. Eines der jüngsten Bücher über Udo Lindenberg, das schlicht „Udo“ heißt, und das der Sänger zusammen mit dem Ex-Spiegel-Journalisten Thomas Hüetlin geschrieben hat, beginnt im Jahr 2006. Zu einer Zeit, in der die Udo-Hochphasen längst nur noch eine blasse Erinnerung waren. Die Wiedervereinigung hatte den „Sonderzug“-Lokführer und Honecker-Cognaclieferanten nochmals hochgespült. Danach ging es steil bergab. Oder bergauf. Bis auf 4,7 Promille. Klinisch tot. Aber immer noch Udo-lebendig.

Das mit der Coolness gilt auch beim Tanzen. Sieht halt nur ein bisschen merkwürdig aus. Foto: Christian Charisius/dpa

Die 1970er, 1980er, als Udo für ganze Generationen von deutschsprachigen Pop- und Rockmusikern die Türen eingerannt, die Fenster aufgerissen hatte, die waren ohnehin längst vorbei. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts, stirbt auch noch der ältere Bruder Erich. Udo ganz unten. Aber im Quasi-Delirium zu einer glasklaren Einsicht fähig: „Entweder ich sauf’ mich tot oder ich versuch’ noch mal ein richtiges Comeback.“ Der Rest ist eine der unglaublichsten Wiederbelebungen der deutschen Musikgeschichte. 2011 erscheint das MTV-Unplugged-Album „Live aus dem Hotel Atlantic“. Die jüngere Generation der Udo-Bewunderer hilft mit. Clueso in „Cello“, Jan Delay in „Reeperbahn“. Und das Ding geht ab – wie eine Rakete.

Wir wollten alle wie Udo sein

Wer mit Udo Lindenberg aufwachsen durfte, irgendwo im wilden Westen der Pfalz genau so wie an jedem anderen Ort dieses Landes, an dem die Jugend nur Enge empfindet, der vergisst das nicht wieder. Die Freiheit klang rüber vom Plattenteller, und der Rest war gut. Da sang einer auf Deutsch von Liebeskummer und Außerirdischen, von der Reeperbahn oder von einem untergehenden Schiff namens Andrea Doria. Und wir verstanden auf einmal alles. Gott und die Welt halt. Und Udo. Während wir bei englischen Texten immer mitgegrölt hatten, ohne wirklich zu wissen, was wir das eigentlich sangen.

Lindenberg und Komiker Otto Walkes bei der Eröffnung der Ausstellung »Udoversum« in Hamburg. Foto: Marcus Brandt/dpa

Da war einer so, wie man selbst sein wollte: Unangepasst, aufmüpfig, ein Bürgerschreck, vor dem uns unsere Mütter gewarnt haben. Und cool. Und lässig. Mit Sonnenbrille und Hut hat er den Sonderzug nach Pankow klargemacht und so das vollbracht, was David Hasselhoff immer für sich in Anspruch genommen hat: Er hat die DDR in die Knie gezwungen, weil er, also Udo Lindenberg, ganz genau wusste, dass Erich Honecker insgeheim auch nur ein Rocker sein wollte und nicht der Boss einen Unrechtsstaates. Indem man Udo mit einer Attitüde imitierte, von der man glaubte, sie sei lässig, obwohl sie wohl nur peinlich gewirkt haben muss, vertrieb man den Mief aus der westpfälzischen Provinz. Das Dorfleben war auf einmal ausgeblendet. Norma Jean ganz nah – obwohl doch schon so lange tot. Und in der Nacht zogen wir um die Ecken, vielleicht sogar auch in der großen Stadt Kaiserslautern, die uns damals wirklich so vorkam, sangen „0-Rhesus-negativ“, wobei wir, da es zum Vampir nicht gereicht hatte, Bischoff-Bier suchten statt Blut. Das Bier gibt es nicht mehr. Udo zum Glück schon.

Und nun feiert er auch noch seinen 80. Geburtstag! Foto: Caroline Seidel/dpa

Udo, Du Lebensbegleiter! Durch alle Höhen und Tiefen. Wenn es gut lief, warst Du der letzte Spaßfaktor, der zum perfekten Leben noch gefehlt hat. Wenn es aber schlecht lief, der Liebeskummer einen wie eine Lawine überrollte – doch, ganz genau so pathetisch empfand man das in der Jugend –, wenn in der Schule oder auch später an der Uni so ziemlich alles danebenging, wenn der FCK verloren hat oder natürlich auch, wenn man einen lieben Menschen entbehren musste, dann warst Du einfach nur da. Natürlich nie wirklich, aber doch immer fast körperlich. Viel mehr, als nur ein guter Freund. Du warst einfach Udo.

Wer das vielleicht am meisten erleben durfte, war der Popliterat Benjamin von Stuckrad-Barre. Im Vergleich zu dessen Alkohol- und Drogenkonsum hat Udo sein Leben lang nur Kinderpunsch getrunken. Wenn Lindenberg abgestürzt ist, so ist Stuckrad-Barre regelrecht abgesoffen. Und zwar in regelmäßigen Abständen. Und ohne Udo wäre er das wahrscheinlich auch für immer, wie man in Stuckrad-Barres Buch „Panikherz“ nachlesen kann. Sicherlich das wunderschönste und emphatischste, das jemals über Udo Lindenberg geschrieben wurde.

2023 veröffentlichte Udo zusammen mit dem Ludwigshfener Rapper Apache 207 die überaus erfolgreiche Single »Komet«. Foto: Tine Acke/dpa

So einen wollte man natürlich auch einmal live erleben. Anfang der 1980er landete das Raumschiff mit Udo am Steuerknüppel in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle. Abgesehen von jenem legendären Auftritt von Bob Marley auf dem Kaiserslauterer Betzenberg hatte man noch kein Rock- oder Popkonzert besucht. Die älteren Schulkameraden vertrieben die Sorgen bei der Mutter, der Udo natürlich suspekt war. Und es wurde ein Abend, der das eigene Leben – ja, doch, das muss jetzt gesagt werden – verändert hat. Und eine Freundschaft fürs Leben. Udo lässt einen nicht mehr los. Seit damals ist alles ganz anders und alles so wie immer. Ein Lindenberg-Konzert ist eine Mischung aus Rock, Varieté, politischer Kundgebung und Party unter alten Freunden. Sehr alten zum Teil. Und sehr jungen. Das Leben als Gesamtkunstwerk, die Show als Totalinszenierung. Hätte man Udo Lindenberg erfinden wollen, die Fantasie hätte nicht ausgereicht. Als Kunstprodukt ist er unvorstellbar. Als reale Person unvergleichlich. Ein Unikat. Unbedingt der nächste Panik-Präsident für diese „Bunte Republik Deutschland“.

Lindenberg vor dem Brandenburger Tor. Foto: dpa

Da ist jemand in Gronau nahe der holländischen Grenze am 17. Mai 1946 geboren, um der Welt zu zeigen, dass quasi alles möglich ist. Er hat die erdrückende Enge des eigenen Zuhauses, in dem der alkoholkranke Vater den kleinen Udo zwang, ihm zuzuschauen, wie er ein imaginäres Orchester dirigiert (man denke an „Votan Wahnwitz“ oder an „Der Dirigent“), fluchtartig mit Endziel Hamburg verlassen. Der begnadete Schlagzeuger trommelte sich die kleinbürgerliche Piefigkeit vom Leib, und indem er sich selbst befreite, befreite er ein ganzes Land vom spießigen Mief der Adenauer-Zeit. Mit seiner leicht nasalen Stimme hat er jeden noch übrig gebliebenen Nierentisch in der Mitte durchgesungen. Als die deutsche Sprache nur in billig-dümmlichen Schlagertexten zuschanden kam, hat Udo Rockmelodien daruntergelegt. Man kann das gar nicht oft genug sagen: Es war Udo Lindenberg, der die deutschsprachige Rock- und Popmusik auf der Landkarte der Musikgeschichte eingeschrieben hat. Mit Herzblut. Vielleicht auch mit Eierlikör.

Mit obligatorischer Zigarre. Foto: dpa

Welche Kunst, zu leben! Man kann tatsächlich fast sein ganzes Dasein im Hotel verbringen. Man kann mit fast fünf Promille im Blut überleben. Und heute eigentlich nur noch alkoholfreies Weizenbier und Bier zu sich nehmen. Sonst wäre das mit den 80 Jahren, die Udo laut eigener Aussage gar nicht „sexy“ findet, auch eher in die Hose gegangen. Auch in Sachen Totalabstürzen ist Udo Lindenberg ein ganz Großer seines Faches.

Und ist doch dabei der größte Selbstironiker und Schnulzenkönig, den die Geschichte des Panik-Rock hervorgebracht hat. Kein Wunder, ist er schließlich auch der Einzige, den diese Geschichte überhaupt geboren hat. Udo kann über sich lachen, sein Tanzstil ist eine Beleidigung für jedes Auge – und straft all jene Lügen, die ihn bereits in Rente geschickt haben. Weil er sich nicht zu ernst nimmt, muss man jedes Wort von ihm umso gewichtiger auf die Waage legen. Da jede Geste nur Panik-Show-Pose ist, verbirgt sich dahinter ein tieferer Sinn, der mitunter ganz unfassbar banal einfach sein kann.

Der letzte Walzer auf der Titanic

Der selbsternannte Chaospräsident hat sich ja nie rausgehalten. Immer eingemischt. Udo Lindenberg hat die Nazis in diesem Land der Lächerlichkeit preisgegeben, als es die AfD noch gar nicht gab. Für all die Rassisten, Nationalisten, Sexisten und Spalter ist er ein rotes Tuch. In Hamburg wollten die Blauen, die ja doch nur umgefärbte Braune sind, verhindern, dass Lindenberg zum Ehrenbürger ernannt wird. Natürlich vergeblich. Und das ist auch gut so. Denn wir brauchen ihn, wirklich. Seine Lässigkeit ebenso wie seine Kompromisslosigkeit. In einer Welt, die in Krisen und Chaos zu versinken droht, braucht es einen Panik-Rocker als letzten Fixstern. Dann kann dessen Panik-Orchester gerne auch den letzten Walzer vor dem Untergang der Titanic spielen.