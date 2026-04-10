Entweder man liebt und verehrt ihn als unser aller Herbie. Oder man verachtet ihn und macht sich über seinen Nuschelgesang lustig. Herbert Grönemeyer wird 70 Jahre alt.

Keine Frage, Herbert Grönemeyer hat es im Laufe seiner Karriere seinen Fans immer schwerer gemacht, ihn bedingungslos zu lieben und vor allem so zu akzeptieren, wie er eben ist. Mit ziemlich vielen Ecken und Kanten. Nicht zuletzt vielleicht auch deshalb, weil Grönemeyer jeder Heldenkult um die eigene Person ziemlich fremd ist. Aber aus dem Herbie von „ Bochum“, „Männer“ oder „Alkohol“, der mit diesen Songs nicht unsere Partyjugend befeuert hat, ist längst ein Künstler geworden, der aneckt, der sich einmischt. Der klare Kante gegen Rechts zeigt. „Kein Millimeter nach rechts“, singt er in „Fall der Fälle“ aus dem Jahr 2018.

Ach, dieses Nuscheln!

Es ist ja nicht besonders schwer, sich lustig zu machen über Herbert Grönemeyer, der ja ein Multitalent ist, eine Filmkarriere – und da wäre keineswegs nur seine Rolle in der Verfilmung von Lothar-Günter Buchheims Roman „Das Boot“ zu erwähnen – ebenso hinter sich hat wie eine erfolgreiche Zeit am Schauspielhaus in Bochum. Herbert Arthur Wiglev Clamor lautet sein vollständiger Name. Schon alleine das ist eine Steilvorlage für dumme Witze. Dann seine Art zu singen, besser gesagt, zu nuscheln, dabei auch einzelne Sätze regelrecht rauszubellen und zudem bei Livekonzerten über die Bühne zu tapsen wie Balu der Bär. Am schlimmsten jedoch ist für alle Grönemeyer-Hasser – und man muss dies wohl tatsächlich so krass ausdrücken – seine politische Unerbittlichkeit. Aufrecht gegen alle rechten Nationalisten, empathisch gegenüber den Schwachen, seien es Flüchtlinge (man denke nur an die mitten ins Herz schießende Ballade „Feuerlicht“ auf dem Album „Dauernd jetzt“ aus dem Jahr 2014) oder vom Leben schlichtweg Benachteiligte oder Betrogene. Mit besagtem „Feuerlicht“ hatte er ein emphatisches Fanal gegen das Elend und die Not der Afrika-Flüchtlinge angezündet.

Grönemeyer beim Konzert in Dortmund. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Solche Songs kommen in bestimmten politischen Kreisen nicht gut an. Das kümmert ihn wohl kaum. Es gab da mal ein Konzert in Wien, bei dem sich Grönemeyer so richtig in Rage redete und den Faschisten und Nationalisten von der blauen Wolke des alternativen Deutschlands die Leviten las. Beatrix von Storch, ausgerechnet, twitterte: „Das ist die furchterregendste, übelste, totalitärste Hassrede, die ich je gehört habe.“ Das war dann einer der berühmten Treppenwitze der Geschichte. Ausgerechnet diese Frau von ausgerechnet dieser Partei, deren beider alleiniges Geschäftsmodell die Hassrede und die gesellschaftliche Spaltung ist, bezeichnete Grönemeyer als Hassredner! Sagen wir es mal so: Wer sich im Leben die von Storchs, Gaulands, Höckes, Chrupallas, Weidels und Büges dieser Welt zum Feind gemacht hat, der hat eigentlich alles richtig gemacht.

Mit dem Tanzen ist das so ein Ding. Herbie im Februar in der Mannheimer SAP-Arena. Foto: Ralf Moray

Herbert Grönemeyer ist so etwas wie das moralische Gewissen der deutschen Musikszene. Ihm fehlt die Coolness eines Udo Lindenberg. Dafür verzichtet er allerdings auch auf das Machogehabe eines Westernhagen, was der, zugegebenermaßen, mittlerweile altersweise auch abgelegt hat. Grönemeyers schier überdimensionale, strenge Brille passt dazu ebenso wie seine regelmäßigen Auftritte in diversen Talkshows, wo er als moralische Instanz genau das auslöst, was wir von einer solchen zu erwarten haben: Sie macht uns ein schlechtes Gewissen. Doch, schon schön auch, dass wir zusammen älter, aber noch lange nicht alt geworden sind.

Grönemeyer präsentiert 2023 seine bisher letzte CD »Das ist los«. Foto: Annette Riedl/dpa

Er hat eine Tonspur gelegt, der man, wenn man ihr einmal verfallen ist, sein Leben lang folgt. „Bochum“, „Männer“, „Zeit, das sich was dreht“, „Mensch“, solche Songs schweißen einfach zusammen. Und dabei sind das nur Beispiele für schier unzählige. Schließlich hat der Mann seit „Grönemeyer“ 1979 beachtliche 17 Alben auf den Markt gebracht.

1998 war bestimmt das tragischste Jahr in seinem Leben. Am 1. November verstarb sein Bruder Wilhelm, fünf Tage später seine Frau Anna. Das ist eigentlich mehr, als ein Mensch ertragen kann. Bestimmt ein Grund, zu zerbrechen. Und zu verstummen. Weil der Klageruf in der Kehle stecken bleibt. Auch Grönemeyer verstummte, zog sich zurück und verarbeitete seine Trauer. In seiner Musik. Und machte seine Trauerarbeit damit öffentlich, weil er sicher sein konnte, dass die Empathie der Menschen ihn ebenso umfangen wie auffangen würde. „Der Weg“ ist das Zeugnis dieser Trauerarbeit, erschienen 2002 auf dem Album „Mensch“. Es ist bei jedem Konzert, bei dem Grönemeyer den Song meist alleine am Klavier sitzend singt, ein absoluter Gänsehautmoment. Und das Lied ist Grönemeyer pur. Authentisch, verletzlich und dennoch die Kraft aufbringend, andere zu trösten, wo er selbst doch so sehr Trost nötig hatte.

Grönemeyer mit Bochum-Schal. Foto: dpa

Wir haben mit ihm getrauert, gelitten, geweint, gefeiert, gelacht, gesoffen, haben uns Flugzeuge in den Bauch gefühlt, als Über-Männer völlig verschätzt und mit Alkohol am Tresen festgehalten. Herbert Grönemeyer ist mit uns älter geworden, traf stets den Ton des jeweiligen Alters und hat doch immer wieder auch neue Generationen von Fans herangezogen. Ein Phänomen, mindestens. Ein Multitalent. Am Theater ausgebildet, im Kino groß rausgekommen, mit den frühen LPs völlig an die Wand gefahren, um dann mit dem Album „Bochum“ das erste ganz große Ding zu landen. Seither ist er nicht mehr wegzudenken aus der deutschen Musikszene, beherrscht sie vielmehr nach Belieben, nachdem sein ehemals größter Konkurrent, Westernhagen, sich im Grunde immer weiter von seinen Fans entfernt hat.

Bei Grönemeyer verläuft die Entwicklung irgendwie genau andersrum. Es gab Zeiten, da wirkte er mit seinem Weltverbesserungs-Auftrag ziemlich verkrampft, was seine ohnehin stets herausgepresste Stimme noch eingeklemmter klingen ließ. Heute transportiert er noch immer politische Botschaften, doch er tut das nicht mehr mit dem massiven moralischen Zeigefinger, unter dem man sich immer wegzuducken versuchte, auf den nächsten Party-Mitsing-Kracher ungeduldig wartend. Grönemeyer hat sich irgendwie locker gemacht.

Der junge Herbert Grönemeyer. Am 12. April feiert er seinen 70. Geburtstag. Foto:

Früher war er so etwas wie das gute Gewissen des deutschen Pop, galt als grimmig-strenger Oberlehrer und Besserwisser. Heute scheint er vor allem zu wissen: Man muss das nicht raushängen lassen. Die Leute verstehen die Botschaft auch so. Herbert Grönemeyer gibt den Clown, den Entertainer, den Einpeitscher und Vorsänger, ganz unverstellt, ohne dass es peinlich wirken würde. Und er kann auch über sich selbst lachen, etwa wenn er sich über seinen Tanzstil lustig macht, der tatsächlich wie eine Mischung aus tapsendem Bär und hopsendem Gummiball wirkt. Ästhetisch ist anders. Die Zeit ist an dem 70-Jährigen nicht spurlos vorbeigegangen. Die noch immer wirre Frisur legt mittlerweile deutlich mehr nach oben hin verlängerte Stirn frei, der Bauchansatz ist auch mit dem besten Modeschnitt nicht mehr zu kaschieren. Aber, hey: „Was soll das?“, könnte man mit einer Grönemeyer-Textzeile fragen. Er wirkt absolut mit sich im Reinen. Er muss keine Mauern mehr einreißen, muss sich nichts mehr beweisen. Dafür hat er viel zu viel Erfolg gehabt. Und viel zu viel erlebt.

Wir brauchen ihn

Hoffentlich bleibt uns Grönemeyer, der am 12. April seinen runden Geburtstag feiert, noch lange erhalten. Wir haben ihn ganz bitter nötig. Diese Land hat ihn vielleicht so nötig wie noch nie. Feier schön, Herbie! Vielleicht mit einer Currywurst (das ist ein Insider, aber ein ganz persönlicher Lieblingssong).