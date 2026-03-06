Sieben Jahre war die Stadthalle wegen Sanierung geschlossen. Jetzt kehrt auch das Festival Heidelberger Frühling in ein wunderschönes Konzerthaus zurück. Ein Rundgang.

Sie mag vielleicht nicht ganz so berühmt sein wie die Ruine des Heidelberger Schlosses, aber auch die Stadthalle prägt das Bild der Universitätsstadt am Neckar ganz wesentlich. Markant direkt am Neckar gelegen, wuchtet sich das zwischen 1901 und 1903 erbaute Gebäude in das Profil der Stadt, beherrscht zusammen mit dem ehemaligen Marstall, der heute Universitätsmensa ist, das Altstadtufer.

Von der gegenüberliegenden Neuenheimer Seite aus besehen, thront der von den Architekten Jakob Henkenhaf und Friedrich Ebert (nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls mit Heidelberg eng verbundenen ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik) entworfene Bau regelrecht im Altstadtensemble und verbindet Gründerzeit mit Jugendstil und Neo-Renaissance.

Die gute Stube der Stadt Heidelberg

Die Stadthalle wurde auch gerne als gute Stube der Stadt bezeichnet, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie trotz ihrer historischen Bausubstanz quasi als Mehrzweckhalle genutzt wurde. Hier fanden Kongresse ebenso statt wie der einst berüchtigte Mediziner-Fasching oder auch Bälle von einer der zahlreichen Heidelberger Studentenverbindungen. Auch die Tanzschulen der Neckarstadt feierten hier ihre Abschlussbälle. Helge Schneider trat hier ebenso auf wie natürlich die Stars der Klassikszene.

Durch den Rückbau einer Wand wurde an der Rückwand der Blick zum Neckar hin geöffnet. Foto: HDM/OHO

So fanden hier die Konzerte des Philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg statt, und seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 1997 ist die Stadthalle auch das Herz des Klassikfestivals Heidelberger Frühling. Was damals als zweitägiges Brahms-Fest begann, hat sich unter der Leitung von Gründungsintendant Thorsten Schmidt zu einem der wichtigsten Klassikfestivals über die Grenzen Deutschlands hinaus entwickelt.

Und immer war die Stadthalle das Zentrum des Festivals. Hier fanden nicht nur die großen Sinfoniekonzerte (wobei das ganz groß besetzte Repertoire in dem historischen Saal nicht möglich war) statt, sondern auch Kammermusikabende, Klavierrecitals und Liederabende. Vor allem war in der Stadthalle das Festivalzentrum eingerichtet. Hier konnte man Künstlerinnen und Künstlern zwanglos begegnen, fanden zum Teil rauschende Feste nach den Konzerten statt, war die Anlaufstelle für die Musikfreunde, die von weiter angereist waren und einige Tage in der Stadt blieben.

2019 war damit dann Schluss, die Stadthalle wurde geschlossen. Der Frühling fand in der Neuen Universität ein neues Zentrum und breitete sich noch stärker als zuvor in der ganzen Stadt aus. Sieben Jahre war die Stadthalle also geschlossen, nun kehrt der Heidelberger Frühling am nächsten Wochenende wieder zurück in seine Heimat, deren Sanierung 57 Millionen Euro gekostet hat – und die Stadt musste genau nichts ausgeben.

Der Heidelberger Ehrenbürger Wolfgang Marguerre – ein, wie Thorsten Schmidt betont, Musik-Enthusiast – hat zusammen mit seiner Familie und seinem Unternehmen Octapharma die kompletten Kosten übernommen: ein fast schon beispielloser Akt privaten Mäzenatentums.

Thorsten Schmidt, Intendant des Heidelberger Frühling. Foto: Annemone Taake

Und nun also – die Rückkehr in die Stadthalle. Mit Igor Levit, der ja nicht nur ein brillanter Pianist, sondern seit Jahren auch dem Frühling eng verbunden ist, zudem zusammen mit Schmidt die künstlerische Verantwortung für das Festival trägt. Levit wird am Samstag, 14. März, Beethovens fünftes Klavierkonzert spielen, begleitet von The Trinity Sinfonia unter der Leitung von Fabian Müller. Außerdem wird noch Beethovens dritte Sinfonie, die „Eroica“, erklingen, wenn sich der Frühling die Stadthalle zurückerobert.

„Zurück nach vorn“ lautet denn auch das Motto des Festivals, und für Schmidt persönlich wird die Rückkehr in die Stadthalle zu etwas ganz Besonderem: „Das wird sicherlich sehr emotional, weil es erstens eine sehr lange Zeit war, in der wir nicht in die Stadthalle konnten, und dieser Bau zweitens unsere Heimat ist. Das ist unser angestammter Ort, und wir werden ja fast 100 Veranstaltungen hier haben in dieser Saison. Und ich muss gestehen, dass ich nicht erwartet habe, dass es so gut, so schön werden wird. Insofern komme ich hier mit einer ganz großen Begeisterung in diesen Saal und freue mich wahnsinnig auf diese ganzen Konzerte.“

Blick auf die Bühne im Konzertsaal, der den Namen des Mäzens trägt, welcher die 57 Millionen Euro Kosten für die Sanierung übernommen hat: Wolfgang Marguerre. Foto: Tobias Schwedt

Schmidts Einschätzung kann man nur bestätigen. Der erste Eindruck, wenn man den Innenraum betritt, der jetzt Wolfgang-Marguerre-Saal heißt, ist überwältigend. „Das ist eine vollkommen andere Farbigkeit“, meint Schmidt. Und wirklich: Die leicht muffige Atmosphäre, das an typisch deutsche Eichenholzmöbel erinnernde Flair, welche der historische Raum immer auch ausgedünstet hat, ist wie weggeblasen. Hellbeige ist der Fußboden, ebenso sind es die Seitenwände. Und dreht man sich von der Bühne weg zur hinteren Seite der Stadthalle, fällt sofort der gewichtigste Unterschied zur Situation vor der Sanierung auf: Dort wurde eine Wand zurückgebaut, der Blick auf den Neckar und den Heiligenberg samt Philosophenweg freigelegt. Man kann nun den Säulengang vom Saal aus betreten, der dank einer Verglasung das ganze Jahr über zugänglich ist.

Die Treppe im Eingangsbereich führt hoch ins Foyer. Foto: HDM

Die ganze Wirkung des Saals entfaltet sich oben auf der Empore, wo noch gebaut wird, weshalb wir uns auch eine Rüge einhandeln, als wir hoch gehen. „Ich bin sicher, dass das alles fertig wird bis zur Eröffnung“, versprüht Schmidt Optimismus. Hier oben gibt es 351 Plätze für das Publikum, unten im Parkett sind es 636, wobei dies auch von der Größe der Bühne abhängt. Probleme, dass man von den hinteren Reihen die Bühne nicht gut sehen kann, gehören der Vergangenheit an. In zwölf Minuten können die neu eingebauten Hubböden den ebenen Parkettboden teilweise absenken beziehungsweise anheben, so dass eine Situation entsteht, wie sie für einen Konzertsaal ideal ist: die erste Reihe fährt 1,70 Meter nach unten, die letzte befindet sich 30 Zentimeter über dem Niveau des Parketts.

Die Decke im Kammermusiksaal. Foto: Sven Hoppe

Von der Empore aus wandert der Blick durch einen Saal, der nun mit modernster Technik ausgestattet ist – unter anderem für die Be- und Entlüftung –, dessen historischer und denkmalgeschützter Charme aber bewahrt bleibt. Wirklich ein Schmuckstück, sicherlich einer der schönsten Konzertsäle Deutschlands. Und eigentlich auch ein Grund, dem Mäzen Marguerre ein Denkmal in der Stadt zu setzen und ihn beim Frühling zu ehren. „Wolfgang Marguerre zu feiern, ist für uns als Festival relativ einfach, weil dieser Mäzen etwas hat, was viele andere nicht haben: Er liebt Musik. Wir können ihm das Denkmal also am ehesten setzen, indem wir ihm ein Festival mit fantastischer Musik präsentieren. Das wird ihm die größte Freude bringen. Und ich glaube, dass dies auch unser Auftrag ist, dieses Engagement zu würdigen, indem wir das Beste geben, dass dieser Saal als nationaler und internationaler Konzertsaal wahrgenommen wird.“

An dieser Aufgabe ist auch das Programm ausgerichtet in dieser Festivalsaison, das zum Beispiel einen USA-Tag bietet, zu dem auch Schriftsteller Daniel Kehlmann anreisen wird; oder einen Bach-Schwerpunkt mit vier Konzerten unter anderem mit dem legendären Dirigenten John Eliot Gardiner oder auch der Akademie für Alte Musik Berlin, welche die Orchestersuiten des Komponisten aufführen wird. Auch an den großen, 2024 verstorbenen Karlsruher Komponisten Wolfgang Rihm erinnert der Heidelberger Frühling mit drei Konzerten.

Für Thorsten Schmidt bedeutet die Rückkehr in die Stadthalle nach den Jahren der Diaspora, das sanierte Konzerthaus auszutesten, herauszufinden, welche Chancen und Möglichkeiten es bietet: „Wir konzentrieren uns jetzt erst einmal auf das Konzerthaus. Es heißt ja, dieses biete ideale Rahmenbedingungen. Und wir werden dieses Jahr mal schauen, wie sich das fürs Publikum darstellt. Aber auch, wie das für uns als Veranstalter ist. Es kommt jetzt darauf an, dafür zu sorgen, dass die Stadthalle als Konzerthaus positioniert wird.“

Wenn Schmidt von Rahmenbedingungen spricht, so ist natürlich die Akustik einer der wichtigsten Faktoren für einen Konzertsaal. Es hilft ja die schönste, modernste, spektakulärste Architektur nichts, wenn der Saal nicht klingt. Da trifft es sich gut, dass an diesem sonnigen Freitagnachmittag in der Stadthalle geprobt wird.

Auf der Bühne stehen die Sopranistin Tia Pikija, Stipendiatin der diesjährigen Heidelberger Frühling Liedakademie, und die Pianistin Elitsa Desseva, Studienleiterin und Akademie-Pianistin der Liedakademie. Nach ein paar Gesangsübungen erklingen die ersten Lieder, die einen an Richard Strauss oder Hugo Wolf erinnern. Aber eben nur erinnern. Eine Nachfrage bei der jungen Sängerin bringt Aufklärung: Es handelt sich um Lieder des norwegischen Komponisten Edvard Grieg, die dieser zu deutschen Gedichten geschrieben hat.

Der Saal trägt die menschliche Stimme auf Händen

Wir sitzen zunächst in den vorderen Reihen, wechseln dann aber auch nach ganz hinten. Tia Pikija kann noch so leise singen, der Saal trägt ihre Stimme wie auf Händen. Für die menschliche Stimme scheint der sanierte Saal ideal zu sein. Sie verströmt sich im ganzen Raum, der Text bleibt auch im Pianissimo noch gut verständlich. An den Klang des Klaviers muss man sich dagegen etwas gewöhnen. Es klingt etwas diffus, verströmt sich nicht im Raum, sondern verliert sich darin. Abhilfe könnten hier akustische Segel schaffen, die noch vor Beginn des Festivals an der Decke befestigt werden sollen.

Und sicherlich wird die Stadthalle am kommenden Samstag auch ganz anders klingen. Weil dann Publikum im Saal sein wird. Das Eröffnungskonzert des Heidelberger Frühling ist ausverkauft. Doch das Festival bietet noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, um die neue alte Heidelberger Stadthalle kennenzulernen.

Termin

Musikfestival Heidelberger Frühling von 14. März bis 19. April. Programm und Karten unter www.heidelberger-fruehling.de

