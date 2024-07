Das Baden-Badener Museum Frieder Burda wird 20 und feiert mit einer Ausstellung als Achtsamkeitsparcours. Es raschelt und zirpt, es riecht nach Nelken, man sitzt in einem Baum aus bunter Wolle und wer will, kann mit einem Küstenwald in Ecuador telefonieren. Esoterisch? Na und!

Bläulich schimmernde Textilbänder schnüren Regen-gleich von der Decke. Man quert die wallende Wand auf Socken. Im Hauptsaal, ein – ja was? – riesiger begehbarer Umraum, bunter Uterus,