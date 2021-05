Der Lockdown hat auch Deutschlands größtem Jazzfestival den Stecker gezogen. Nach vier erfolgreichen und gut organisierten Wochen unter Corona-Bedingungen müssen bei Enjoy Jazz wie bei allen anderen Kulturveranstaltungen seit gestern die Bühnen leer bleiben. Das Ende des Festivals soll dies aber nicht sein, der künstlerische Leiter Rainer Kern will die abgesagten Konzerte im Dezember nachholen.

„Sie erleben jetzt, wie in Deutschland die Töne ausgehen“, meinte der Festivalleiter bei der Eröffnung des vorerst letzten Konzertabends am Sonntag in der Alten Feuerwache in Mannheim. Glücklich ist Rainer Kern mit der Absage von Kulturveranstaltungen nicht. Er zeigt natürlich Verständnis, „dass aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens die drastische Maßnahme eines Lockdowns unabdingbar ist.“ Gleichzeitig ist Kern allerdings verwundert, warum neben der Gastronomie nun „ausgerechnet der Kultur- und Veranstaltungsbereich herhalten muss, um die bisherigen unzulänglichen und erfolglosen Maßnahmen zu korrigieren“.

Lockdown ist „schwere Kost“

Der aktuelle Lockdown sei alles andere als „light“, findet Kern, „sondern schwere Kost für die Kultur- und Kreativwirtschaft“. Diese sei mit rund 160 Milliarden Euro pro Jahr ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und erfülle eine wichtige gesellschaftliche Funktion als „Garant von sozialem Frieden und Lebensqualität“. Kern fordert stattdessen im Umgang mit der Pandemie ein besseres Krisenmanagement der Bundesregierung.

Wer Konzerte von Enjoy Jazz in Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg und anderen Orten in den vergangenen Wochen besucht hat, muss dem Festivalleiter zustimmen. Die Hygienekonzepte waren mit großem Aufwand auf jeden Spielort abgestimmt, es waren meist weniger als hundert Besucher zugelassen, auf die Einhaltung von Abstandsregeln und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz wurde penibel geachtet. Und trotz dieser dem gewohnten Konzerterlebnis sicher nicht zuträglichen Umstände, war die Begeisterung durchweg groß, die Besucher zeigten sich dankbar für ein wenig positive Inspiration in diesen für viele Menschen schwer zu ertragenden Zeiten.

Erwin Ditzner improvisiert

Darauf werden wir nun alle erst einmal verzichten müssen. Die letzten Töne durften ein Ludwigshafener Schlagzeuger, ein finnischer Gitarrist und ein niederländischer Bassist produzieren, und die drei taten dies laut und deutlich. Erwin Ditzner ist der einzige mit einer „Carte Blanche“ privilegierte Musiker des Festivals, der sich alljährlich eine Lieblingsband zusammenstellen darf. Das ist ein ergiebiges Konzept, weil der Schlagzeuger die freie Improvisation ohne große Absprache liebt und über viele Kontakte verfügt.

Diesmal lud er sich den Bassgitarristen Luc Ex ein, der 20 Jahre lang in der niederländischen Anarchopunkband Ex mitwirkte und sich inzwischen in der Jazzavantgarde tummelt. Dazu kam der ebenfalls experimentierfreudige Gitarrist Mikael Szafirowski, im unkontrollierten Gelände von Noise-Music, Free Jazz und Neuer Musik unterwegs. Eine Stunde lang wurde spontan improvisiert, splitternde Akkorde kollidierten mit grollenden Bass-Geschossen. Ditzner trieb das Geschehen an oder bremste es ab, stürzte sich ins Getümmel, schuf Haltepunkte oder kappte die letzten Sicherheitsvorkehrungen. Musik wurde zum energetischen Material, spannend, anstrengend, großartig.

Beseelte Melodik

Das hat hier seinen Platz, weil dieses Festival den zeitgenössischen Jazz in seiner ganzen Bandbreite abbilden möchte. Man trifft also Abend für Abend auf ganz unterschiedliche Konzepte. In Schwetzingen zum Beispiel auf die deutsche Cellistin Anja Lechner und den französischen Pianisten Francois Couturier. Schräge Töne und aggressive Haltungen wird man hier vergeblich suchen, hier herrscht eine Stimmung herbstlicher Wehmut. Die halbe Welt haben die beiden nach passendem Liedgut durchkämmt, sind bei dem georgischen Komponisten Giya Kancheli, dem Argentinier Ariel Ramirez und dem tunesischen Oudspieler Anour Brahem fündig geworden. Auch die eigenen Kompositionen sind erfüllt von beseelter Melodik und weltmusikalischem Wohlklang.

Während hier die meisten Noten vorgegeben waren, genießen Kinan Azmeh und Florian Weber ihre improvisatorische Freiheit. „Composed on the spot“ nennt der aus Damaskus stammende Klarinettist dieses Verfahren, komponiert an Ort und Stelle. Azmeh und sein deutscher Pianopartner bringen unterschiedlichen kulturellen Background mit, sind sich aber ähnlich in ihrer musikalischen Weltoffenheit. So entsteht aus arabischer Musik, Jazz und europäischer Klassik eine spannungsreiche Verbindung. Kompositionen von Bartok, Penderecki und Alban Berg waren die bestenfalls zu erahnenden Inspirationsquellen des Duoprojekts, das schon im März geplant war, aber dann vom letzten Lockdown ausgebremst wurde.

Komplexe Strukturen

Den Schweizer Pianisten Nik Bärtsch kennt man vor allem mit seiner Band Ronin, die aus Jazz und Minimal Music ein hypnotisch groovendes Konzerterlebnis zaubert. Als Solist in der Ludwigshafener Friedenskirche versuchte sich der Anhänger von japanischem Kampfsport und fernöstlicher Philosophie an einem ähnlichen Konzept, erkundete impressionistisch anmutende Harmonien, entwickelte kurze Rhythmuspattern, bis aus sich überlagernden Rhythmen und Melodielinien eine komplexe Struktur entstand.

Zu den zahlreichen Duos, die zu erleben waren, gehörten auch Sopransaxophonist Emile Parisien und Akkordeonist Vincent Peirani. Die Franzosen gehören zu den umtriebigsten Musikern der europäischen Jazzszene. Im ihrem neuen Duoprogramm beschäftigen sie sich mit dem Tango, finden aber selbst zu Klassikern von Astor Piazzolla oder Xavier Gugat einen sehr eigenen Zugang. Das hat mit der klangmächtigen und energiereichen Spielweise der beiden zu tun, die keinen unberührt lässt, auch wenn das Konzert in einem sparsam besetzten Gotteshaus wie der Mannheimer Christuskirche stattfindet.

Kein Ende, nur Pause

Dann war da noch der mit dem 40. SWR-Jazzpreis ausgezeichnete Saxophonist Daniel Erdmann. Der hat sich vorgenommen, „die tonnenschwere Last der Jazzgeschichte in der Schwebe zu halten“, was ihm mit musikalischer Ironie und improvisatorischer Entschlossenheit auch bestens gelingt. Beim Preisträgerkonzert war erst die Pianistin Aki Takase seine Partnerin, dann trat er mit seinem Trio Velvet Revolution auf. Als Zugabe spielten alle zusammen den Musicalhit „Over The Rainbow“, natürlich nicht als kitschige Durchhaltehymne, sondern als ironisches Statement.

Dass Enjoy Jazz nun nicht einfach aufhört, sondern nur Pause macht und Atem schöpft, ist wohl auch als Bekenntnis zu verstehen. Der Festivalleiter hatte die Mammutveranstaltung mit mehr als 60 Konzerten ja schon gegen alle Pandemie-Bedenken gestartet und will sie nun auch irgendwie zu Ende bringen, am liebsten gleich nach dem Lockdown. Das Abschlusskonzert mit Pianostar Michael Wollny ist jedenfalls für den 13. Dezember terminiert.