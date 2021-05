Elke Sommer ist Schauspielerin und berühmt, und wird am 5. November 80 Jahre alt. Wer sich jedoch aus Anlass ihres Ehrentags auf wichtige Rollen, bedeutende Filme oder erinnernswerte Titel zu besinnen sucht, hebt verdutzt die Augenbrauen. Eher diffus sind die Spuren, die sie in der Geschichte der Lichtspielkunst hinterlassen hat.

Weil sie viel in Hollywood und Cinecittà gedreht hat, wird sie in der Boulevardpresse gern als „deutscher Weltstar“ apostrophiert, als exportiertes „Fräuleinwunder“ und „Sex-Symbol“ auf internationalem Parkett, nach dem die männlichen Kinogänger schmachteten und das weibliche Publikum neidvoll aufschaute. Sie stand mit sehr berühmten, sehr maskulinen und sehr attraktiven Partnern vor der Filmkamera. Indes beschränkte sich ihre Mitwirkung in über 90 Filmen weitgehend darauf, ihren Mitspielern „verführerisch“ zur Seite zu stehen.

Sie tat es abwechselnd mit keckem Schmollmündchen, neckisch verlockendem Augenaufschlag oder sündhaft sinnlichem Schlafzimmerblick. Sie war blond und mit einem schönen Dekolleté gesegnet, posierte bereitwillig für „Playboy“-Fotografen und wurde vom besagten Herrenmagazin gar auf den 31. Platz in der Liste der erotischsten Frauen des vorigen Jahrhunderts gekürt. Wenn Journalisten ihren Sex-Appeal besangen, vergaßen sie nie zu erwähnen, dass die in Berlin geborene Fränkin eine Pfarrerstochter ist und den Vater verlor, als sie fast noch ein Kind war.

Irgendwann, so geht die Legende, fuhr sie trotz entbehrungsreicher Jugend mit der Mutter in Italienurlaub, wo sie ob ihrer Wohlgestalt vom Fleck weg, nein: vom Strand weg zum Film geholt wurde. Im Jahr darauf – das heißt 1959 – erschien sie auch in einer deutschen Produktion, immerhin Georg Tresslers B.-Traven-Verfilmung „Das Totenschiff“, als Zufallsbekanntschaft des vom Schicksal hart drangsalierten Matrosen Horst Buchholz.

Von da an drehte sie hüben und drüben des Ozeans einen Film nach dem anderen, sang Schlager auf Schallplatten, trat in den Fernsehshows der großen US-Entertainer auf und reüssierte nebenbei auch noch als Kunstmalerin. Für ihre schauspielerischen Tätigkeiten gab es einen Golden Globe und zwei Bambies, außerdem 2018 den „Touristik- und Medienpreis Goldene Sonne“ für ihr Lebenswerk. Die Boulevardpresse widmete ihrer heftigen, in Amerika sogar gerichtsanhängigen Auseinandersetzung mit der Kollegin Zsa Zsa Gabor breite Aufmerksamkeit. Gegenstand des Zerwürfnisses waren harsche Kommentare der hungaro-amerikanischen Zelebrität um die Frische der deutschen Gazetten-Genossin.

Von deren Filmen bleiben Gastspiele bei Karl May und Edgar Wallace in Erinnerung, ihre Beiträge zum italienischen Krimi- und Horror-Genre, ihre Verkörperung walkürenhaft teutonischer Erotik vor historischem Hintergrund, auch einige durchaus amüsante Selbstparodien ihres Sexhäschen-Images wie in der köstlichen Posse „Der Mann im Pyjama“ (1981), in der sie als abtrünnige Gattin des aus Kaiserslautern stammenden Theaterstars Peter Fitz (1931-2013) figuriert.

Eine Wiederentdeckung wert wären ferner Edgar Reitz’ frühes Hunsrück-Dramolett „Die Reise nach Wien“ (1973) und die frivole Action-Komödie „Heiße Katzen“ (1967), in der sie gemeinsam mit Sylva Koscina ein martialisch feministisches Geheimagentinnen-Duo von wahrhaft Tarantino’scher Durchschlagskraft gibt.

Diesem furiosen Kracher widmet Elke Sommer in ihren Memoiren nur einen kurzen Nebensatz. Als sie die „autobiografische Zwischenbilanz“ veröffentlichte, war sie noch keine 50 Jahre alt. Von den Gesellschaftsseiten einschlägiger Gazetten ist sie seitdem nie verschwunden, von den Bühnen des Boulevardtheaters ebenso wenig. Höchste Zeit also für ein weiteres Buch der vielseitig aktiven, in zweiter Ehe kinderlos verheirateten Kosmopolitin, die das „Time-Magazine“ einmal den „wichtigsten deutschen Export seit der Bockwurst“ nannte.