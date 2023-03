Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Micro-Brasserie in Lothringen knüpft an eine alte Tradition an. Nahe bei Phalsbourg, das einst Umschlagplatz war für Hopfen nach Nordamerika, soll bald auch mildes Bockbier gebraut werden – wie es früher die Bergleute in den Kohlegruben tranken.

Eine lange Tradition in Sachen Gerstensaft hat der Nordosten Frankreichs seit jeher. Rund 70 Prozent des französischen Bieres werden im Elsass, in Lothringen und der Region um Lille produziert.