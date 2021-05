Mannheim im Rossini-Taumel und das trotz Corona: Möglich machen es die seit Oktober laufenden „White-Wall-Opern“ („WWO“) des Nationaltheaters. Nach der „Zauberflöte“ und „Butterfly“ gab es am Sonntagabend mit Rossinis Meisterwerk „Der Barbier von Sevilla“ die vorläufig letzte Aufführung innerhalb des neuartigen Konzepts.

Eine kahle weiße Wand als verbindendes Element und Ausgangsmaterial der „White-Wall-Oper“, was viele Möglichkeiten eröffnet: Als große Sensation des Abends entpuppten sich nicht etwa die allseits bekannten Ohrwürmer Rossinis mit ihrer berauschenden Vokalartistik, sondern das die Musik zuweilen an Virtuosität übertrumpfende Bühnenbild.

Willkommen im 21. Jahrhundert: Digitaltechnik statt Pappmaché mit Ernesto Lucas HO als großer Held. Seine sich zwischen Surrealismus und Realismus bewegenden computeranimierten Zeichnungen, mal in Tusche, mal als Aquarell, mal schwarz-weiß, mal in Farbe, mal beweglich, mal starr, begleiteten in äußerst publikumswirksamer Weise das unter der Regie von Maren Schäfer stehende temperamentvolle Verwirrspiel. Direkt greifen die handgemachten Overhead-Projektionen des in Berlin lebenden Mexikaners ins Spielgeschehen ein, dokumentieren, erheitern, illustrieren.

Perfekt choreografierte Bilder

Die Zeichnungen perfekt choreographiert und dem Musik- und Handlungstempo angepasst, kommt also zum Hörgenuss ein Augenschmaus hinzu, der vielleicht nicht zuletzt aufgrund seiner Neuartigkeit das Publikum in helles Erstaunen versetzte. Das Auge isst mit, würde Feinschmecker und Gourmetkoch Rossini an dieser Stelle sagen.

Die Handlung der Komödie auf der Grundlage des Librettos von Cesar Sterbini nach Beaumarchais ist ein typisches Kind der Zeit und lebt von ihren personellen Verwechslungsspielen, ist aber im Grunde genommen einfach und zeigt altbekannte wirkungsvolle Elemente wie Liebe, List und Leidenschaft nebst Happy End.

Ilya Lapichs Sternstunde

Hellster Stern des Abends ist der stimmlich und darstellerisch strahlend selbstbewusst auftrumpfende russische Bariton Ilya Lapich, seit zwei Jahren Mitglied des Solistenensembles am Nationaltheater. Als Faktotum der Stadt Sevilla brillierte er nomen est omen als Alleskönner und überzeugte sowohl stimmlich mit seiner gleichermaßen nuancen- wie resonanzreichen Gesangskunst als auch darstellerisch durch seine mitreißende Bühnenpräsenz. In seiner Gegenwart geriet Juray Hollý als Graf Almaviva trotz seiner Koloratur- und Höhenfestigkeit etwas in den Hintergrund – deutlich erkennbar auch an den Reaktionen des Publikums, die die Auftrittsarie des Figaro „Largo al factotum“ mit Jubelrufen begleiteten.

Mit großer Spannung sah man der Premiere von Shachar Lavi entgegen, die an diesem Abend ihr Rollendebut feierte. Kraft ihres ungemein beweglichen Koloratursoprans und ihrer charismatischen Ausstrahlung als reiches Mündel und „Gefangene“ ihres Hausherrn Bartolo, seines Zeichens Doktor der Medizin, routiniert dargestellt von Bartosz Urbanowicz, eroberte sie die Gunst des Publikums auf Anhieb und sorgte für einen weiteren sängerischen Höhepunkt. Gleichermaßen solide besetzt waren die weiteren tiefen Männerrollen, allen voran überzeugte Sung Ha als stimmgewaltiger Basilio (Rosinas Musiklehrer).

Kein Premierengefühl

Von Premierenstimmung konnte ungeachtet des neuartigen, futuristischen Opernkonzepts freilich keine Rede sein. Es gab Oper im Zeitraffer: ohne Sektempfang und Pause, limitiert auf exakt 90 Minuten, mit Maskenpflicht während der gesamten Vorstellung. Die Musik gekürzt, agierte das wie gewohnt brillant aufspielende Nationaltheater-Orchester unter Leitung von Alexander Soddy in Kammermusikbesetzung. Der neunköpfige Männerchor blieb steril hinter Plexiglas versteckt.

Das wirkt bizarr und erinnert mehr an eine Episode aus Raumschiff Enterprise denn an einen entspannten traditionellen Opernbesuch. Aber Hut ab vor dem Nationaltheater Mannheim, das aus der Not eine Tugend machte. Wir hoffen mit ihm auf eine Fortsetzung der Reihe im Dezember.

Zur Oper

In seinem „Barbier von Sevilla“ zieht Rossini alle Register südländischer Gesangslust, vom plappernden Parlando über zungenbrechende Arien bis zu seufzenden Liebeschmachtereien. In nur zwei bis vier Wochen soll Rossini sein Meisterwerk komponiert haben. Zahlreiche Legenden ranken sich auch um die verunglückte Uraufführung am 20. Februar 1816 in Rom. Die lustige Geschichte indes spielt in Sevilla und erzählt von dem gefoppten alten Hagestolz Doktor Bartolo, der in sein Mündel Rosina verliebt ist, vor allem wegen ihrer großen Mitgift. Sein gleichfalls in Rosina verliebter Rivale in Gestalt des Grafen Almaviva schlüpft, um seiner Angebeteten näher zu kommen, mit Hilfe des frohsinnigen Barbiers Figaro in unterschiedliche Rollen. Aber Rosina wird von Bartolo strengstens überwacht. Um dessen Heiratspläne zu durchkreuzen, entwickelt Figaro weitere Ideen, die zunächst allesamt scheitern. Nach mehreren ausgetauschten Liebesbriefen, Verkleidungsspielen und Verwechslungen triumphiert die Liebe. Graf Almaviva, endlich in seiner wahren Person und sozialen Stellung, kann seine Rosina heiraten.