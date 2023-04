Das schwierigste Buch seines Lebens – so umschreibt der Zeichner Igort „Berichte aus der Ukraine – Tagebuch einer Invasion“. Er schildert den russischen Überfall auf das Nachbarland aus Sicht der einfachen Menschen. Ein beklemmendes Werk.

Der Krieg, das ist für Igort zunächst ein ständiges Klingeln. Das Telefon läutet bei ihm ununterbrochen, als Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. Familie, Freunde, Bekannte melden sich bei ihm, der weit entfernt in Bologna wohnt. Sie berichten verstört davon, plötzlich in einem angegriffenen Land zu leben. Igort macht es sich zur Aufgabe, Worte und Bilder für diesen Schrecken zu finden. Er wird diesen Alptraum dokumentieren. Tag für Tag der Invasion.

Nicht zum ersten Mal beschäftigt er sich mit der Ukraine und ihrer tragischen Geschichte. Der Osten Europas ist ihm nahe. Igor Tuveri, so der bürgerliche Name, wurde 1958 auf Sardinien geboren. Sein Vater war Komponist, liebte russische Musik, Literatur und Kultur. Daher der Vorname für den Sohn. Mit 20 veröffentlichte der erste zeichnerische Arbeiten, gehörte bald zur italienischen Comic-Avantgarde. In den 90er Jahren verbrachte Igort längere Zeit in Japan und befasste sich dort mit Manga. In Deutschland wurde er 2003 bekannt durch „5 ist die perfekte Zahl“, der Geschichte eines in die Jahre gekommenen Mafia-Killers. Er arbeitete auch als Drehbuchautor und Moderator, gründete einen eigenen Verlag.

Schatten der Vergangenheit

Seine erste Comic-Reportage erschien 2011: „Berichte aus der Ukraine“. Drei Jahre zuvor war Igort für mehrere Monate durch das Land gereist, heiratete in Dnipro seine ukrainische Frau Galya, mit der er zwei Kinder hat. Eigentlich wollte er damals an einem Werk über Tschechow arbeiten, war aber so „beeindruckt von der Präsenz der Vergangenheit“, dass er das Thema änderte, wie er im französischen Fernsehen erzählte. Es sollte nun vor allem um die Schatten der sowjetischen Vergangenheit gehen und die Schmerzen, die noch heute damit verbunden sind.

Igort führte viele Gespräche insbesondere mit Zeitzeugen des Stalinismus, sammelte Berichte, ergänzte das um historische Fakten. Im Mittelpunkt seiner Dokumentation: der Holodomor. Der vom sowjetischen Diktator provozierten Hungersnot fielen Anfang der 30er-Jahre Millionen Menschen zum Opfer. Doch auch Dramen jüngeren Datums wie der Reaktorunfall von Tschernobyl finden Platz in dem einfühlsamen Porträt eines Landes und seiner Bewohner. Danach widmete er sich dem Nachbarn: Die „Berichte aus Russland“ drehen sich um den Kaukasus und den Tschetschenienkrieg von 1999.

Keine Heldengeschichten

Nun die leider grauenvolle Fortsetzung. Eine Reisereportage konnten diese zweiten „Berichte aus der Ukraine“ angesichts des russischen Angriffskriegs natürlich nicht werden. Per Telefon sammelte der Chronist Informationen. Einzelschicksale, Schlaglichter, kurze Porträts machen das monströse große Ganze fasslich. Tod, Hunger, Angst sind für die Ukrainer allgegenwärtig – und doch müssen sie irgendwie ihren Alltag gestalten. Beziehungsweise ihre Flucht. So wie Tetiana, die mit ihren drei Kindern Charkiw verlassen muss. Ihr Mann bleibt derweil zurück, arbeitet weiter als Lokführer und bringt eines Nachts Munition direkt in die Kampfzone. In dunklen Bildern wird dieser Horrortrip geschildert.

Wie sich das Leben ändert, wenn es durch Krieg und Gewalt erschüttert wird, will Igort zeigen. Auch die Perspektive russischer Soldaten kommt vor. Dazu Hintergrundinformationen, etwa über die Wagner-Söldnergruppe, die nationalistische Bandera-Bewegung sowie historische Exkurse über die Ursprünge des Konflikts. Immer wieder geht es zurück ins Jahr 2014, als sich Russland Teile des Donbass und die Krim einverleibte.

Ein „kleines Requiem“

Igort erzählt keinen „klassischen“ Comic, Sprechblasen kommen selten vor. Stattdessen gibt es viele längere Texte auf linierten gelbstichigen Seiten und großflächige Panel samt Notizen – wie Tagebucheinträge eben. Es geht keineswegs um eine lückenlose Chronik des Kriegs. So bleibt das eigentliche Frontgeschehen weitgehend ausgeblendet. Zu sehen sind indes die Auswirkungen des brutalen russischen Vorgehens. An das zerbombte Theater von Mariupol wird erinnert. Und an Butscha nach dem Abzug der Russen. Igort zeigt die bekannten Aufnahmen der Straßen mit zerstörten Panzern und Leichen von Zivilisten im tristen Regenschauer. Ein „kleines Requiem“, nennt er diese nur knapp kommentierte Sequenz.

„Meine Arbeit beginnt, wenn die Arbeit der Journalisten endet“, beschreibt der 64-Jährige seine Herangehensweise. Das Drumherum, dass alltägliche Leben interessiere ihn, die Geschichte hinter den Nachrichten. „Der Comic kann auch ein moralisches Werkzeug sein“, ist er überzeugt. Igort hofft, Empathie für die Ukraine und das Schicksal der Menschen dort zu wecken. An Heldengeschichten indes glaubt er nicht. „Ein Krieg ist immer nur ein schmutziger Krieg. Keine Helden, kein Ruhm, nur Elend“, heißt es am Ende.

Igort: „Berichte aus der Ukraine. Tagebuch einer Invasion“, auf Deutsch erschienen bei Reprodukt; 168 Seiten; 26 Euro.