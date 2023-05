Wie es zu den Doppelpass der beiden Deutschen kam, erläuterte Festivaldirektor Thierry Frémaux am Tag vor dem Festival in einer Fragestunde.

Die Schauspielerin Sandra Hüller ist in den Wettbewerbsfilmen „The Zone of Interest“ von Jonathan Glazer und „Anatomie d’une chute“ von Justine Triet zu sehen. Wim Wenders ist im Wettbewerbs vertreten mit dem Spielfilm „Perfect Days“ und in einer Spezialvorstellung mit dem 3D-Film „Anselm“ über den Maler und Bildhauer Anselm Kiefer.

„Als ich Anfang der 2000er Jahre in Cannes angekommen bin, gab es Probleme zwischen Festival und den Repräsentanten im Wettbewerb. Es hieß immer, das deutsche Kino sei unterrepräsentiert in Cannes. Abgesehen von der gloriosen Epoche, als die Filme von Werner Herzog, Wim Wenders und Volker Schlöndorff da waren. Aber seitdem haben wir auch andere deutsche Regisseure eingeladen wie Fatih Akin und Maren Ade vom jungen deutschen Kino.

Schauspielerin Sandra Hüller. Foto: dpa

Sandra Hüller ist in diesem Jahr zu sehen in einer englisch-deutsch-polnischen Koproduktion, dem Film von Jonathan Glazer, und in einem französischen Film. Sie ist damit nicht die typische Repräsentation des deutschen Kinos, aber sie ist eine außergewöhnliche Schauspielerin, und wir sind glücklich, dass sie kommt.

Festivalleiter Thierry Fŕemaux. Foto: Andrea Dittgen

Wim war im Vorjahr da, zum 75. Festivalgeburtstag. Wir zeigen in diesem Jahr „Room 999“, 30 Jahre nachdem Wim „Room 666“ in einem Hotel hier gedreht hat . Er interviewt damals Leute von Jean-Luc Godard über die Zukunft des Kinos. Lubna Playoust hat beschlossen, das noch einmal zu drehen. Den Film haben wir im vergangenen Jahr aufgenommen und zeigen ihn nun. Als wir damals beim Essen zusammensaßen, sprach Wim nicht über den Film über Anselm Kiefer. Er sagte: Ich komme aus Japan. Da habe ich einen Film gemacht über einen Mann, der öffentliche Toiletten reinigt. Ich muss gestehen, dass ist mir zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus.

Sandra Hüller in »Anatomie d’une chute«. Foto: Festival de Cannes

Und er sagte, mein Film über Anselm Kiefer ist fertig, er ist in 3D. Das hat mich sehr interessiert. Ich habe eine besondere Affinität zu Wim Wenders. Einer meiner Lieblingsfilme, von dem ich meine eigene Kopie in 35-mm habe, ist „Im Lauf der Zeit“ von Wim Wenders. Er ist für mich in meiner Cinephilie sehr wichtig. Seit einigen Jahren macht er vor allem Dokumentarfilme, tolle Dokumentarfilme, und wir haben sie hier auch gezeigt, zum Beispiel den Film über den Papst. Und jetzt ein Film in 3D, wo 3D am Abklingen ist. Wir haben den Film angesehen, wir mochten ihn und haben ihn in einer Spezialvorstellung platziert. Er ist von seiner solchen Schönheit, dass wir ihn im größtem Saal zeigen, damit das 3D auch voll zur Geltung kommt. Ein 3D-Film über einen Bildhauer, das ist intelligent.

Szenenfoto aus »Prefect Days«. Foto: Festival de Cannes

Dann haben wir seinen Spielfilm gesehen, über den ich nichts sagen will, weil er im Wettbewerb läuft. Aber für uns hat die Qualität für den Wettbewerb. Ich will nicht sagen, dass es das große Comeback von Wim ist, denn dann sagt er: Ich war immer da. Der Film wird von Match Factory verkauft er hatte noch keinem Verleih in Frankreich, dann wurde er vorgeführt und nun hat er mit Haut et court einen Verleih in Frankreich. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen für die permanente Präsenz des deutschen Kinos in Cannes.“

In Deutschland hat Wenders„ „Perfect Days“ noch keinen Verleih („Anselm“ aber schon), aber es laufen Verhandlungen.