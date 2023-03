Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie tut alles, um auch im schärfsten Lockdown präsent zu bleiben: Am Freitag hat die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zum ersten Mal ein ganzes Sinfoniekonzert gestreamt. Am Samstag gaben dann die Blechbläser des Orchesters ein Konzert an einem absolut ungewöhnlichen Ort: im Autohaus Euler in Kirchheimbolanden. Die Donnersberghalle war gerade besetzt. Dort wird geimpft.

Blech trifft auf Blech. Händel auf James Bond. Die Blechbläser der Deutschen Staatsphilharmonie haben sich in der Ausstellungshalle des Autohauses Euler in Kirchheimbolanden versammelt.