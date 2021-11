Absperrungen, na Bravo! Zum Auftakt der Ausstellung in der Kunsthalle Mainz läuft der Mensch, obwohl allein, am Gängelband. Schon wieder. Kann sein, dass die Ausstellung „Eins Komma Fünf“, die magischen Ziffern der pandemisch erlaubten Maximalnähe, als aufatmende Retrospektive erhofft war. Auf Abstand zu Corona. War wohl nichts. Die Ausstellung ist aktuell wie eh und je seit fast zwei Jahren.

Die von der Sicherheitskontrolle am Flughafen bekannte Wegführung am Anfang ist von der in Berlin lebenden Österreicherin Eva Grubinger notwendigkeitsfremd installiert worden. Titel: „Crowd“, Menge. Ein Hohn natürlich im Museum, meistens herrscht unter der Woche kaum Andrang.

Andererseits ist so die disziplinierende Kraft, die von der simplen Ordnungskonstruktion ausgeht, besonders deutlich zu erkennen. Überraschender ist, dass sie vor 13 Jahren erdacht worden ist. Geradezu zeichenhaft, ihre vorausschauende Gegenwartsnähe. Heißt: Kuratorin Lina Louise Krämer hat ihren Job gemacht. Gute Kunst ist zeitlos interpretationsoffen.

Die schwebenden Handschuhe

Das ist bei dem Werk „The Supended (Sky Blue)“, die Schwebenden , nicht anders. Zwei blaue Gummihandschuhe drehen sich einander gegenüber gehängt um die eigene Achse. So gepolt wie man ist, erscheinen sie intensivmedizinischen Höllen entsprungen. Die beiden Zeigefinger berühren sich – fast. Der Albaner Anri Sala hat aus Michelangelos Wandfresko-Motiv „Die Erschaffung Adams“ in der Sixtinischen Kapelle in Rom einen Inbegriff des Sehnsuchtsvollen gemacht.

Datiert ist die Arbeit, die kühl berührt, auf das Jahr 2008. Das Hauptwerk der Schau allerdings, der „1. Werksatz“ von Franz Erhard Walther, ist noch einmal 40 Jahre älter. Stoffobjekte, Textilbänder, Bahnen, liegen im großen Saal aus. Farblich erinnern sie stark an Verbandsmaterial. Die 58 Werkstücke warten mittwochs, samstags und sonntags auf ihre „Aktivierung“, wie, zeigen Schaubilder an der Wand.

Mitmachkunst, auf Abstand

Der 82-jährige Walther ist ein Pionier der prozesshaften Aktionen. 2017 mit dem Goldenen Löwen der Venedig-Biennale ausgezeichnet. Berühmt ist er für seine Mitmachkunst. Textilobjekte, in die man schlüpft, sich einklinkt, zu zweit oder mehreren einspannt, zurücklehnt und sich gegenseitig kontaktlos hält – solidarisch, künstlerisch wertvoll, coronakonform auch noch.

Dagegen wenden sich die Handlungsweisungen des Künstlerkollektivs Army of Love dezidiert an den homo coronalis, der jetzt existiert. „Safe Touch“, ein schon durch das Virus infiziertes Video von 2020, zeigt berührungsermöglichende Choreografien, die teils an Kinderspiele erinnern. Geraten wird dazu, sich gegenübersitzend tief in die Augen zu blicken, sich pantomimisch ein Spiegel zu sein, oder sich so hinzulegen, dass sich die Hände berühren, am ausgestreckten Arm. Danach wird zur Handdesinfektion gebeten. Wär’s nicht so traurig realitätswahr, es ließe sich lachen. Die Moral von der Geschichte: Nur einsam ist man jetzt sicher.

Ein Trennungsritual

Der Abstand wächst, Rettung naht nur noch im Funktionieren. In Ritualen, wie sie Lucy Beech und Edward Thomasson die Paare in ihrem Video „7 Year Itch“ aufführen lassen, Bezugspunkt ist das als verflixt geltende siebte Ehejahr, in dem sich angeblich viele trennen. Die Paare also turnen auf einer Matte herum, beugen die Knie, sie sind vollständig angezogen, manchmal schauen sie abwesend, sie stöhnen wie beim Liebesakt, um schließlich den – verbalen – Höhepunkt zu erlangen. Die Bild-Text-Schere klafft. Unterlegt ist die bizarre Szene mit U2: „With Or Without You“. Ohoo.

Von andernorts im Kunsthallenturm tönt es derweil „oh“, „ah“ und „mmm“. In der Performance der Londonerin Haroon Mirza sind die Methoden des „social distancing“ mit der mathematischen Fibonacci-Folge in Zusammenhang gebracht. Sie ergibt sich aus der Addition der jeweils vorangegangenen Zahlen (0 1 1 2 3 5 etc.). Nach einem ähnlichen Prinzip haben sich Menschen auf Mirzas Anweisung hin auf dem Plateau der Liverpool Metropolitan Church zu einem Gesangsritual versammelt. Das Video zeigt, wie die Anzahl der Personen mit den Wiederholungen des Rituals wächst. R-Wert? Keine Ahnung.

Eine Spirale, Himmel

Sie stehen mit Abstand. Sie schaukeln im Stehen. Und dann bildet sich eine entsprechend der Fibonacci-Folge ergebende Formation. Eine Spirale, Himmel. Der pandemiegebeutelte Mensch in der vierten Welle: denkt sich: Es geht immer so weiter, kein Entkommen – 0 1 1 2 3 5 8. .

Die Ausstellung

„Eins Komma Fünf“, bis 9. Januar, dienstags, donnerstags, freitags 10–18 Uhr, mittwochs 10–21 Uhr, samstags und sonntags 11–18 Uhr; www.kunsthalle-mainz.de