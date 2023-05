Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der rappende Liedermacher Alligatoah gönnte sich eine Einfahrt mit größtmöglicher, wenn auch augenzwinkernder Grandezza. Mit einem Caddy ließ er sich majestätisch zur Bühne auf dem ausverkauften Mannheimer Maimarktgelände kutschieren. Das war nicht einmal unpassend. Das Carstival-Publikum wurde nämlich von ihm wahrhaft königlich unterhalten.

So ein richtig gutes Bild hat die deutsche Rap-Landschaft in Corona-Zeiten nicht abgegeben. Auffallend viele Vertreter der Szene waren in den vergangenen Wochen eher auf