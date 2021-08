Vieles ist bei den Salzburger Festspielen wie vor der Pandemie: Die Säle sind voll und die Stimmung ist prächtig, die ganze Stadt ist wieder Bühne, so wie es vor 101 Jahren bei der Gründung des Festivals gedacht war. Die Maskenpflicht und die Drei-G-Regel zeigt dann aber doch, dass noch nicht alles wieder beim Alten ist. Und auch das Programm ist noch etwas im Ausnahme-Modus.

Das betrifft weniger den schon wieder sehr umfangreichen Konzertbereich und das Schauspiel, wohl aber die Oper. „Nur“ zwei richtige Neuinszenierungen gibt es, sonst konnten es auch mal mehr als doppelt so viele sein. Nun ist es ja aber quasi die zweite Runde der Jubiläumsspielzeit, denn 100 Jahre Festspiele wird auch 101 Jahre nach der Gründung noch gefeiert. Und da versteht es sich, dass die beiden Opernproduktionen des vergangenen Jahres wieder gezeigt werden.

Das war die „Elektra“ von Richard Strauss in der Regie von Krzysztof Warlokowski und mit Franz Welser-Möst am Pult – und das war Mozarts „Così fan tutte“ in Einrichtung der Dirigentin Joana Mallwitz und des Regisseurs Christof Loy.

2020 waren Opernabende mit Pausen bei Sekt und Smalltalk noch nicht möglich, deshalb wurde Mozarts letzte Oper nach einem Text von Lorenzo da Ponte auf pausenlose zweieinviertel Stunden gebracht. Nun wird die „Così“ noch immer nur ganz selten ohne Kürzungen aufgeführt, da kommt es -salopp gesagt – auf ein, zwei Arien mehr oder weniger auch nicht an. Im Ernst: Joana Mallwitz und Christof Loy habe eine sehr schlüssige Fassung erstellt – und sie haben ihr Konzept auf faszinierende Weise verwirklicht.

Die bei Erato auch schon als DVD vorliegende Produktion beschert ein seltenes Mozart-Glück und dürfte in Sachen Oper die vielleicht größte Leistung unter Corona-Bedingungen sein.

Die Wiederaufnahme in unveränderter Besetzung bestätigte eindrucksvoll die Qualität der Produktion. Mit Menschen unserer Zeit durchleuchtet Christof Loy die ganze Tiefe des Stoffes, der die Abgründe der menschlichen Psyche offenbart. Frei von Mätzchen, aber sehr pointiert in der Choreographie entfaltet der Regisseur ein vielschichtiges Kammerspiel.

Joana Mallwitz motiviert die Wiener Philharmoniker zu einem klanglich glasklaren und ungemein flexiblen Spiel, bei dem Mozarts Musik eine atemberaubende Spannung und gewaltige Vielfalt im Ausdruck gewinnt. Diese „Così“ schlägt den zweifelhaften „Don Giovanni“ um Längen. Ein Ereignis ist auch das Vokalsextett, bei dem es keine Ausfälle gibt und jede und jeder seine Rolle mit packender Intensität erfüllt. Von schlicht überwältigender Wirkung sind die beiden Arien der Fiordiligi, bei denen Elsa Dreisig einen Mozart-Gesang zeigt, der sagenhafte Gesangskunst mit einem bewegend authentischen Ausdruck verbindet.

Nie ohne Netrebko

Seit 2012 ist Cecilia Bartoli die künstlerische Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele und tritt dort in der jeweiligen Opernproduktion auch selbst auf. Die jeweilige Einstudierung meist barocker oder klassischer Werke zu Pfingsten wird in der Regel auch im Sommer gezeigt. So war es auch heuer mit Robert Carsens spektakulärer Inszenierung von Händels römischem Oratorium „Il Trionfo del Tempo e del Disinganno“, das in jüngster Zeit schon mehrfach in Szene gesetzt wurde. Bei Carsen gewinnt in dem allegorischen Spiel die Schönheit eine Casting-Show und wird vom Vergnügen zum Lotterleben verführt. Doch sie lässt sich am Ende nicht beirren und widersagt Sünde und Tand. Regula Mühlemann war als Schönheit neu besetzt und begeisterte durch ihr berückendes Singen und Spielen.

Zwei sehr unterschiedliche Opernproduktionen folgen in der Schlussphase der Festspiele. Erst gibt es Luigi Nonos Intolleranza 1960, ein gewichtiges Werk der Avantgarde, bei dem der Choreograph und Regisseur Jan Lauwers für die szenische Einstudierung zuständig ist. Ingo Metzmacher steht am Pult. Das ist dann eine richtige und wichtige Neuinszenierung. Puccinis „Tosca“ ist an zwei Terminen dann eine Übernahme der Osterfestspiele und ganz zugeschnitten auf Anna Netrebko in der Titelrolle. Vor 19 Jahren war die russische Sopranistin im „Don Giovanni“ in Salzburg entdeckt und über Nacht zum Star geworden. Seither ist eine Saison ohne sie kaum mehr vorstellbar.