Ab 21. Mai darf in Rheinland-Pfalz im Freien wieder Kultur stattfinden, mit maximal 100 Zuschauern und nur an Orten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Ab 2. Juni ist dann Kultur in Innenräumen – wie Theatern und Kinos – bei stabiler Inzidenz unter 100 erlaubt. Die Pfälzer Kulturszene bereitet sich auf diese Öffnungen vor, noch aber verhalten.

Für Kinos ist der 2. Juni noch kein magisches Datum: Da keine neuen Filme anlaufen, dürfte man nur mit „ollen Kamellen“ öffnen, erklärt etwa Jörg Jacob von der Provinz 80 GmbH, die das Union Studio für Filmkunst in Kaiserslautern und das Enkenbacher Provinzkino betreibt. Auch sind die Auflagen noch unbekannt. Eine bundesweit einheitliche Kinoöffnung wäre sinnvoll, so Jacob. Die AG Kino (Gilde deutscher Filmtheater) peile dafür den 1. Juli an. Spätestens dann soll es in Kaiserslautern und Enkenbach auch offiziell losgehen. „Aber wir machen im Juni auf jeden Fall schon einen Probebetrieb“, kündigt Jacob an. Der Auftakt der diesjährigen Open-Air-Saison für 19. Juni in Alsenborn in Krämers Hof wird auch gerade vorbereitet. Außerdem möchte Jacob noch im Juni eine Kurzfilmnacht anbieten, Arbeitsmotto „Emergency! Rules. Forever?“ Bis dahin wird die Zeit für Renovierungen im Union genutzt: „Bild und Ton werden ganz neu sein“, macht Jacob neugierig auf die Wiedereröffnung.

Lob der Kino-Lüftungsanlagen

Renoviert wird derzeit auch in den Zweibrücker Europa-Kinos, zum 2. Juni kann daher gar nicht gespielt werden. Neue Vinylböden werden verlegt, und die vier Säle bekommen neue, breitere Kinosessel, was für mehr Bequemlichkeit und größere Abstände sorgen soll. Anfang Juni sollen sie geliefert und sogleich eingebaut werden, danach will das Europa öffnen.

In Pirmasens wiederum hadert man mit dem „Perspektivplan“ des Landes. Die Betreiber des Walhalla-Kinos befürchten, dass ähnlich strenge Auflagen gelten werden wie im Vorjahr, die das Publikum abschrecken. „Wir können das Walhalla nur wirtschaftlich wieder öffnen, wenn das Verzehrverbot und die Maskenpflicht am Platz entfallen“, schreiben die Kinomacher bei Facebook. Sie hoffen, dass das Land den Perspektivplan noch „etwas kulturfreundlicher“ gestalte, schließlich verfügen gerade Kinos über „leistungsfähige Lüftungsanlagen, die, wenn sie mit 100 Prozent Frischluft betrieben werden, die Bildung von gefährlichen Aerosolen verhindern“.

Weltmusik im Kammgarn-Kulturgarten

Konzerte immerhin könnte es bald einige – unter freiem Himmel – geben. In Kusel plant das Schalander schon zu Pfingsten einen Live-Auftritt mit der Kaiserslauterer Band Surfing Horses. Am Sonntag ab 20.15 Uhr soll es auf der überdachten Terrasse des Clubs losgehen – das endgültige grüne Licht der Behörden erwartet Veranstalter Andreas Becker am 21. Mai. Das Konzert werde auf jeden Fall stattfinden, zur Not als Stream. Zugleich bereitet das Schalander seine Drinnen-Konzerte vor, die im früheren Kuseler Kino Kinett steigen sollen – hier gibt es deutlich mehr Platz als im Kellerclub.

Pfalztheater und Chawwerusch im Hof

In Kaiserslautern, wo die Inzidenz nun immerhin schon fünf Tage unter 100 ist, will das Kulturzentrum Kammgarn ab 3. Juni seinen Kulturgarten öffnen – mit einem Weltmusikfestival. Zum Auftakt gebucht sind Les Yeux d’la Tête.

Theater live spielen will das Pfalztheater Kaiserslautern wieder ab 5. Juni, allerdings ebenfalls draußen, mit einem „Hoftheater“. Zum Auftakt gibt es eine frische „Romeo & Julia“-Variante, ersonnen von Regisseurin Yvonne Kespohl, mit Live-Musik der Popakademieband Fibel, in der auch der Lauterer Musiker Lukas Brehm aktiv ist. Außerdem geplant sind ein Schlagerabend mit Günther Fingerle und „Sommerserenaden“.

Am 12. Juni soll im Hoftheater das Herxheimer Chawwerusch-Theater Gast sein, das seine Freiluft-Tournee mit „Liberté, wir kommen!“ am 4. Juni in Bad Bergzabern beginnen möchte. Auch andere Bühnen versuchen, optimistisch zu bleiben. In Speyer, wo die Inzidenz derzeit noch zu hoch liegt, möchte das Zimmertheater am 4. Juni mit „Endgeil“ endlich Premiere feiern – 40 Personen dürfen in den Saal.

Ungewisser Puppentanz in Landau

In Landau wiederum steht beim Gloria Kulturpalast noch eine Bauchrednerinnen-Show am 12. Juni im Kalender: Murzarellas Music-Puppet-Show. Gloria-Chef Peter Karl ist sich aber noch unsicher, ob er den Termin halten kann, nicht nur wegen der Inzidenzabhängigkeit: „So lange nicht ganz klar ist, wie die Bedingungen sind, kann ich nicht planen. Die Unsicherheit ist nervenaufreibend.“ Er hofft auch auf die für den Sommer angekündigten neuen Bundesmittel, die künftig Einnahmeverluste im Fall von Besucherzahlbeschränkungen abfedern sollen. „Aber keiner weiß noch genau, wie diese Hilfen ausfallen werden.“ Ins Gloria passen sonst bei Partys 800 Leute, bei Bühnenabenden wie dem bereits drei Mal verschobenen Murzarella-Auftritt rund 200 Personen. Für Sommer jedenfalls setzt auch Karl auf Freilufttermine: Ab Juli soll es eine Outdoor-Bühne geben.

www.pfalztheater.de; www.zimmertheater-speyer.de; www.kammgarn.de, www.chawwerusch.de; https://union.film-kunst-kino.de; www.schalander-kusel.de; www.cinemaeuropa.de; https://walhalla-kinocenter.de; www.gloria-kulturpalast.de