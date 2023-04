Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schlechter hätte es nicht laufen können für das Internationale Musikfestival von Colmar: Zwei Mal – 2020 und 2021 – musste es wegen der Pandemie abgesagt werden. Nun wird es auch 2022 keine Konzerte geben – wegen des Kriegs in der Ukraine und weil der künstlerische Leiter des Festivals Vladimir Spivakov heißt.

Nirgendwo war die Begegnung zwischen Musizierenden aus Russland, ihrem Publikum im Konzert und den Menschen in der Stadt, in der sie auftreten, vielleicht intensiver als in Colmar.