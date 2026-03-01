Nach „Chicago“ oder „Cello“ hat der sensible Erfurter Poet für sein Fast-schon-Comeback-Album „Deja Vu ½“ wieder viele schöne melancholische Ideen gehabt.

Das große Ganze beschäftigt Clueso auf seinem insgesamt zehnten, aber ersten Album seit viereinhalb Jahren nur einen Halbsatz lang. „Wir hängen ab in unserer kleinen Oase, auch wenn draußen gerade alles zerbricht“, singt er in dem filigran-akustischen Lagerfeuerlied „Plattenladen“, und das war es dann auch schon mit Weltgeschehen, Politik und gesellschaftlichem Dauerstress auf den vierzehn Songs von „Deja Vu ½“, dem – wann genau, ist noch offen – noch ein zweiter Albumteil folgen soll.

Das wirkt wie Eskapismus

Von der Hektik des globalen Geschehens jedenfalls, so wirkt es, lässt Clueso sich nicht aus der Ruhe bringen. Man kann diese Haltung als Eskapismus bezeichnen, oder auch als musikalische Deeskalation, legitim ist es allemal, ein klein wenig enttäuschend allerdings auch.

Clueso hat sich für ein, sowohl inhaltlich als auch musikalisch, introvertiertes Album entschieden. „Dieses Leben“ ist eine exemplarische Nummer für diesen Ansatz, mit akustischer Gitarre, Unplugged-Anmutung, und dann dem liebesgebeutelten Protagonisten, der den Satz singt: „Leider merke ich oft erst viel später, wie schön doch dieses Leben ist.“

Lauter vertane Chancen

„Deja Vu ½“ ist ein Album der vertanen Chancen, des Zu-spät-Erkennens, des nachträglichen Bereuens. So trifft der bedauernswerte nicht mehr ganz junge Mann im Titelsong nach einem Jahr eine alte Liebe wieder, die inzwischen zu seinem Bedauern anderweitig vergeben ist, und sagt, er wünsche sich, dass die Ex „wenn du mit ihm geschlafen hast, aus Versehen meinen Namen sagst“ – ebenfalls ein klassischer Clueso. Interessant übrigens, dass er nicht „während du mit ihm schläfst“ singt, aber das wäre vielleicht zu viel Aufregung auf dieser nicht sehr aufregungsreichen Platte gewesen.

Also, nicht dass „Deja Vu ½“ schlecht wäre, das ist es nun wirklich nicht. Dieser Clueso, der eigentlich Thomas Hübner heißt und aus Erfurt kommt und der es schafft, auch mit 46 noch wie ein verpeilter Bummelstudent auszusehen. Und dem, das ist dann eventuell die Kehrseite, es nicht so recht zu gelingen mögen scheint (über sein tatsächliches Privatleben weiß man kaum etwas), ein irgendwie erwachsenes Beziehungsleben aufzubauen. Wenn er nicht bereits gescheitert ist, so wie in „Freier Fall“, und sich fragt, woran, dann ist das baldige Zerbrechen der Liebe zumindest bereits eingepreist, so wie in der sehr gelungenen Ballade „Immer wenn du nicht da bist“, deren Titelzeile mit „bin ich am Arsch“ endet.

Es ist einer der Verdienste dieses Beziehungsunfähigkeitspoeten, Worte wie „Arsch“ zu singen, das unterscheidet ihn von den Giesingers, Oerdings und Bendzkos, mit denen er oft in einem Topf landet. Clueso ist stilistisch unrasierter als die Kollegen, er dockt eher bei den Lindenbergs und Grönemeyers dieser Welt an. Oder beim Britpop. Ein Song wie „Gib mir was Echtes“ erinnert dann auch mal an Blur, „Jedes Jahr“ an die Kooks, und auf „Minimum“ erklingt hinterrücks eine Trompete. Selbst, wenn diese Lieder etwas wonnevoll vor sich Hinplätscherndes haben, kann man an ihnen hängen bleiben und gemeinsam mit Clueso darüber jammern, dass es in „Verrückter Sommer“ halt wieder nicht gehalten hat.

Und trotzdem bleibt Hoffnung

Trotzdem bleibt die Hoffnung. In „Spinner finden sich“, natürlich dem letzten Lied der Platte, rennt Clueso allein zu nicht unpathetischer und anschwellender Oasis-trifft-Beatles-Streicherbegleitung durch die kalte Nacht, sucht – und findet.