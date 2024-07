Am Mittwoch werden die Bayreuther Festspiele mit einer Neuinszenierung von Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ eröffnet. Regie führt der isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson . Anders als in den Vorjahren ist es ruhig am Hügel, keine Skandälchen, keine kurzfristigen Absagen. Doch jetzt hat sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen zur Zukunft der Bayreuther Festspielen geäußert und damit für ordentlich Wirbel gesorgt.

Es könnte eigentlich alles so schön sein, ganz nach dem Motto des Meisters „Hier gilt’s der Kunst“. Katharina Wagner geht gestärkt