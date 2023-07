«Romantik, Tanz und Trance» - so beschreiben Little Dragon ihr neues Album «Slugs of Love». Für Abwechslung ist auf jeden Fall gesorgt.

Berlin (dpa) - Little Dragon haben schon mit dem Musikproduzenten Kaytranada und der Band Gorillaz zusammengearbeitet - und das schwedische Elektro-Pop-Quartett hat auch so manchen prominenten Fan.

So bezeichnete Rapper Snoop Dogg die Stimme der Band-Frontsängerin Yukimi Nagano als «soulful». Aber auch Erykah Badu, Anderson Paak und der australische DJ und Musikproduzent Flume schwärmen von dem kleinen Drachen. «Slugs of Love» heißt das das neue Album der Band - und das ist wieder richtig soulig und poppig.

Soul und Elektro-Pop sind aber nicht alles, was die seit 1996 existierende Gruppe zu bieten hat. Vielmehr bedient sie sich aus einer bunten Palette von Stilen: Synthpop, Funk sowie House- und Reggae-Elemente. Gefühlt ist alles dabei. Sängerin Yukimi Nagano selbst nannte den Sound einmal experimentellen Pop mit R&B-Vibes.

Chill-out und fröhlicher Pop

«Romantik, Tanz und Trance» sind die Worte, mit denen die Band im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur die neue Platte beschreibt. Und ja, zu hören ist eine vielfältige Mischung aus eher langsameren und vor sich hin plänkelnden Chill-Out- und Trance-Klängen, die zu schnelleren, poppig-fröhlichen Songs mit Elektro-Einschlag, Schlagzeug- und Flöteneinlagen übergehen - und teilweise rockige Gitarrenbässe. Die Sound-Palette erscheint beim neuen Album noch bunter und ein bisschen wilder.

Mit der ersten Single «Amöban» beginnt das Album zunächst ruhiger, es ist ein eher leichter, grooviger Song mit Elektro-Tönen. Der Titelsong «Slugs of Love» ist ein beschwingteres Elektro-Pop-Stück.

Ein bisschen gerappt wird in dem Song «Stay», der ein Feature mit dem amerikanischen Rapper Jid ist. Mit «Glow» kommt ein eher chilligerer Song daher, bei dem der Sänger Damon Albarn von der Band Gorillaz mit dabei ist. «Glow» ist mit sechs Minuten auch der längste Song auf dem Album.

«Vielleicht sollten wir mal eine Drachen-Hymne produzieren», so die Band. Denn bis jetzt hat Little Dragon noch keinen Song mit einem Drachen-Titel.