Zum 80. Geburtstag der amerikanischen Sängerin und Schauspielerin Cher.

Sie war Folk- und Popstar der Hippie-Ära, Glamourfigur des Disco-Zeitalters, Rockröhre der Achtziger, Dance-Ikone der Neunziger und zugleich eine Oscar-prämierte Schauspielerin. Heute, zu Chers 80. Geburtstag, erscheint ihre Karriere wie eine Landkarte der amerikanischen Unterhaltungskultur seit den 1960er-Jahren – mit all ihren Brüchen, Moden und Neuerfindungen.

Cher war sie nie bloß Interpretin von Zeitströmungen. Sie verstand früh, dass Popmusik nicht nur Klang, sondern Haltung, Erscheinung und Persönlichkeit ist. Ihre Karriere erzählt deshalb auch die Geschichte einer Frau, die sich in einer männlich dominierten Branche über Jahrzehnte behauptete – laut, widersprüchlich, verletzlich und unübersehbar.

Hymne einer jungen Generation

Schon als Teil des Duos Sonny & Cher mit Sonny Bono wurde sie Mitte der 1960er-Jahre zu einer Symbolfigur der Gegenkultur. „I Got You Babe“ wurde zur Hymne einer jungen Generation, die sich vom konservativen Amerika der Nachkriegszeit lösen wollte. Die junge Sängerin wirkte damals zugleich exotisch und nahbar: die langen schwarzen Haare, die tiefe Altstimme, der trockene Humor.

Musikhistorisch liegt ihre Bedeutung vor allem darin, dass sie mehrere Epochen des Pop nicht nur überlebte, sondern mitprägte. Während zahlreiche Stars der Sechziger im Nostalgiefach landeten, gelang Cher immer wieder die Rückkehr in die Gegenwart. Genau darin liegt ihr außergewöhnlicher Rang. Sie war stets Teil der jeweiligen Gegenwartskultur.

Besonders deutlich wurde das Ende der 1990er-Jahre mit dem Welthit „Believe“. Der Song veränderte die Popmusik nachhaltig und ließ sie auch in Deutschland die größten Hallen füllen – allein die Frankfurter Festhalle war 1999 an zwei aufeinanderfolgenden Abenden ausverkauft.

„Die Musik für immer verändert“

Der extreme Einsatz von Auto-Tune, einer Software zur automatischen Korrektur von Gesangstönen, in ihrer Musik wurde zu einem stilprägenden Effekt für eine ganze Generation von Künstlern. Cher selbst sagte später provokant: „Mit ,Believe’ habe ich die Musik für immer verändert“. Tatsächlich lässt sich der Einfluss des Songs bis zu modernen Pop-, Dance- und Hip-Hop-Produktionen verfolgen.

Auch ihre visuelle Wirkung gehört zur Popgeschichte. Mit dem Designer Bob Mackie schuf sie Bühnen- und Fernsehauftritte, die Mode, Glamour und Provokation verbanden. Die freizügigen Kostüme der 1970er und 1980er Jahre machten sie zur Ikone queerer Kultur und später zur wichtigen Referenzfigur für Künstlerinnen wie Madonna oder Lady Gaga.

Enorme Leinwandpräsenz

Dass sie sich nie auf Musik beschränkte, machte ihren Mythos noch größer. Als Schauspielerin überraschte Cher viele Kritiker, die in ihr zunächst nur einen Popstar sahen. Doch Filme wie „Mask“, „Silkwood“ und vor allem „Moonstruck“ bewiesen ihre enorme Leinwandpräsenz. Für „Moonstruck“ erhielt sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin – ein Triumph, der ihre Karriere endgültig in den Rang ernsthafter Schauspielkunst führte.

Sie spielte keine makellosen Heldinnen, sondern Frauen mit Widersprüchen und Ecken. Gerade deshalb wirkte sie glaubwürdig. Ihre Filmfiguren besaßen etwas Bodenständiges, das im Kontrast zu ihrem glamourösen Bühnenimage stand.

Skeptisch gegenüber dem eigenen Mythos

Cher selbst bemerkte einmal: „Ich glaube, ich bin eine viel bessere Schauspielerin als Sängerin.“ Dieser Satz verrät viel über ihren Ehrgeiz. Obwohl sie längst Weltstar war, blieb sie skeptisch gegenüber dem eigenen Mythos. Viele jüngere Künstler bewunderten ihre Kompromisslosigkeit. Selbst dort, wo sie aneckte, blieb sie präsent.

Chers Karriere verlief keineswegs geradlinig. Es gab Phasen des Absturzes, kommerzielle Krisen und Zeiten, in denen sie von der Branche beinahe abgeschrieben wurde. Sie selbst verglich ihre Karriere einmal mit einem Autoscooter: Wenn sie gegen eine Wand gefahren sei, habe sie einfach zurückgesetzt und eine andere Richtung eingeschlagen.

Nie die unnahbare Diva

Diese Fähigkeit zur Neuerfindung ohne völligen Identitätsverlust unterscheidet sie von vielen anderen Popstars. Cher wechselte Genres und Stile, aber nie ihre Grundhaltung. Sie blieb direkt, scharfzüngig, emotional und unangepasst. Hinzu kommt ihre kulturelle Bedeutung für die LGBTQ-Community. Für viele queere Fans wurde Cher zur Identifikationsfigur, weil sie Außenseitertum nicht versteckte, sondern offensiv in Stärke verwandelte. Auch ihr Humor trug zu ihrer Popularität bei. Cher war nie die unnahbare Diva.

Sie machte Witze über das Alter, über Schönheitsoperationen und über den Starkult selbst. Zugleich sprach sie erstaunlich offen über ihre Angst vor dem Älterwerden: „Ich hasse es“. Gerade darin liegt vielleicht die moderne Qualität dieser Künstlerin: Cher inszenierte sich nie als perfekte Legende. Hinter der überlebensgroßen Figur blieb stets ein Mensch sichtbar – ehrgeizig, verletzlich, humorvoll und manchmal unsicher.

Neues Buch im November

Mit 80 Jahren steht Cher heute als eine der letzten großen Verbindungsfiguren zwischen der klassischen Showbusiness-Ära Hollywoods und der digitalen Popgegenwart. Sie hat Fernsehshows, Schallplatten, MTV, Disco, Arena-Rock, Streaming und soziale Medien erlebt – und in jeder Epoche ihren Platz gefunden.

Ihre letzte Tournee absolvierte Cher 2018, eine neue ist nicht bestätigt, wohl aber tritt sie bei Galas auf wie jüngst der Met Gala am 4. Mai in New York. Geplant ist eine Verfilmung ihrer Lebensgeschichte, die sie 2024 in einem ersten Buch veröffentlicht hat. Band zwei soll im November folgen. Zuletzt hat Cher Horrorfilme ihres Sohnes Chaz Bono produziert.