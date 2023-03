Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kulturschaffende aus Rheinland-Pfalz konnten am Freitagabend in einer Videokonferenz einem erweiterten Expertengremium des Landes Fragen zum Thema Corona-Soforthilfen stellen. Kulturminister Konrad Wolf, Kulturberater Björn Rodday sowie Vertreter der Arbeitsagentur und der Investitions- und Strukturbank (ISB) wollten so Freischaffenden weiterhelfen. Doch konkrete Antworten gab es für viele Chatteilnehmer nicht.

„Schicken Sie uns Ihre Fragen und lassen Sie uns gemeinsam Lösungen für Probleme finden“, hatte Kulturminister Wolf im Vorfeld zum Livestream auf YouTube und Facebook eingeladen. Tatsächlich