Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag gilt es für den aus Frankenthal kommenden Julian Fiege. Der Sänger, Jahrgang 1994, der schon in der RTL-Show „I Can See Your Voice“ im Fernsehen zu erleben war, hat ab 10:45 Uhr im ZDF-„Fernsehgarten“ die Chance, einen Plattenvertrag zu ergattern.

Dabei darf er nicht verraten, was er singen wird. „Das ist tatsächlich noch ein Geheimnis“, so Fiege. Das Ziel jedoch ist klar: Mit Hilfe der Zuschauer, die per Telefon abstimmen