Kann man in der Pfalz die Erleuchtung finden? Eine Gruppe spiritueller Hippies aus Indien versucht das und zieht in das Pfälzer Dorf Elwenfels ein. Doch irgendwas stimmt nicht, und schnell endet die Harmonie im ländlichen Idyll. Die Autoren Britta und Chako Habekost nehmen die RHEINPFALZ-Leser in ihrer Online-Lesung aus dem Buch „Elwenfels 3 – Kräutertee im Dubbeglas“ mit auf die Reise.

Der Hamburger Detektiv Carlos Herb hat gerade kein so gutes Verhältnis zur Mafia – um es vorsichtig auszudrücken. Deshalb flieht er in seinen Sehnsuchtsort Elwenfels. Doch dort wird es nichts mit der Ruhe auf dem Land, von der man immer so viel liest. Dass die Aussteiger aus Indien ausgerechnet dort gelandet sind auf ihrer Suche nach der Erleuchtung, ist kein Zufall, denn einer aus der Gruppe hat eine besondere Verbindung zu dem Ort.

Die Online-Lesung auf der Internetseite der RHEINPFALZ beginnt mitten im Unterholz. Dort liegt nämlich der Detektiv mit ein paar Dorfbewohnern und beobachtet analytisch eine Yoga-Stunde. Die Hippies haben es einigen Pfälzern angetan – und die üben fleißig mit. Das macht die Spürnase argwöhnisch. Dabei waren die Bewohner doch immer solche Sportmuffel, kritisiert der Dorfarzt ...

Das Künstler-Ehepaar Britta und Chako Habekost hat aus der „Corona-Not“ eine Tugend gemacht. Wenn die Leute nicht zur Lesung kommen dürfen, dann holen sie die Zuhörer eben zu sich nach Hause. In verteilten Rollen lesen die beiden Pfälzer Autoren mit viel Witz und Esprit aus ihrem dritten Elwenfels-Buch. Kostenlos. Für Fans und Entdecker.

Das Video ist hier abrufbar.