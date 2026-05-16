Die Geschichte von Don Quijote ist ein Top-Hit der Weltliteratur. Jetzt wagte sich die junge Regisseurin Johanna Marie Maibaum für das Pfalztheater daran.

Es hätte so schön sein können: Die amüsante Geschichte zweier Tagträumer, verkörpert von zwei Erzkomödianten, im idyllischen Geviert des Rasentheaters auf der Kaiserslauterer Gartenschau. Im Abendrot, die Vögel zwitschern, vielleicht noch ein Glas kühlen Roséweines dazu. Das Publikum gebettet auf Kissen, geschützt von Decken vor der einbrechenden Kühle der Nacht. Doch es kam anders, was zunächst der letzten Eisheiligen, der „kalten Sophie“ geschuldet war.

Verlegt in die Veranstaltungshalle der Gartenschau, atmete die Inszenierung nun kühlen Turnhallencharme und hatte mit der dazugehörigen Akustik zu kämpfen. Das Publikum, irgendwie verloren in dem großen Betonzweckbau, fand sich einem kargen Bühnenpodest gegenüber, auf dem alles hätte stattfinden können. Krönung der Kürbisprinzessin, Vorstellung des Gesangvereins, Prämierung der schönsten Nieswurz. Wobei gegen alle drei Veranstaltungen überhaupt nichts einzuwenden ist. Im Gegenteil. Nur verlieh diese Atmosphäre der jüngsten Pfalztheater-Premiere eben die Aura eines Schultheaters.

Komödie und Klamauk

Ein Eindruck, dem auch die komödiantisch heftig überzeichneten ersten Szenen und die geballten Slapstick-Einlagen in der Folge nicht unbedingt widersprachen. Dementsprechend viel Spaß hatte die wohl jüngste Besucherin, gerade mal im Grundschulalter, die sich in der ersten Reihe über die Possen der beiden Akteure Don Quijote und Sancho Panza sichtlich amüsierte. Wenn es denn stimmt, dass Kinder das kritischste Publikum sind, weil sie Langeweile gnadenlos mit Unruhe bestrafen, so hatte diese Inszenierung wohl eines nicht: Längen.

Fürs erwachsene Publikum allerdings zündete nicht jeder Gag des Abends, was zur inhaltlichen Aufbereitung des Stoffes in der Fassung des Dramatikers Jakob Nolte führt. Zwar kommen Stationen wie der berühmte Kampf gegen die Windmühlen oder die Begebenheit mit den beiden feindlichen Heeren in der Handlung vor. Dennoch wirkt die eineinhalbstündige Inszenierung (ohne Pause) am Ende ohne Richtung, lässt sich treiben in der Folge der Szenen, die Nolte aus der Cervantes-Übersetzung von Susanne Lange herausgefiltert und in Teilen verändert hat. Auch ist von einer „filigran poetischen Fassung“, der wie Fischer-Verlag den bei ihm publizierten Theatertext rühmt, in Kaiserslautern wenig zu spüren – zu stark ist der Drang zur Komödie und stellenweise zum Klamauk.

Treffliche Einfälle

Immerhin punktet die Inszenierung von Johanna Marie Maibaum, die bislang auch als Regieassistentin und Abendspielleitung am Pfalztheater aktiv war, mit trefflichen Einfällen. Sie beginnen bei Details wie der rosaroten Brille, durch die der Don die Welt bekanntlich sieht, und hören bei dem Versuch, das Publikum einzubinden, noch lange nicht auf.

So dürfen/müssen die Zuschauer den unseligen Ritter schonmal mit blauen Bällen bewerfen, und Panza bekommt seinen Lotteriegewinn, da er Analphabet ist, von einem Besucher verlesen. Auch die Wahl eines Talentbeweises, den Don Quijote absolvieren muss, um seiner Angebeteten zu imponieren, fällt dem Publikum zu. Einen Flamenco tanzen hat am Ende vor 100 Liegestützen absolvieren die Nase vorn. Glück für Hartmut Neuber in der Rolle des Ritters, der in dieser Stand-up-Comedy-mäßigen Szene tanzen statt turnen darf.

Tobias-Moretti-Gedächtnisfrisur

Ansonsten kann der Vollblutmime, der mit dieser Produktion sein 40. Bühnenjubiläum feiert und sich danach altersbedingt aus dem Festengagement des Pfalztheaters zurückzieht (er bleibt dem Haus jedoch als Gastschauspieler erhalten), sein komödiantisches Talent wieder einmal voll ausspielen. Herrlich, wie er unter seiner Tobias-Moretti-Gedächtnisfrisur grimassiert, staunt, leidet, verzweifelt, aber auch herrisch und stolz sein kann. Darüber hinaus scheint in Neubers Spiel die Verletzlichkeit seiner Figur herauf – eine starke Leistung, die nahtlos an sein Wirken in der derzeit noch laufenden Erfolgskomödie „Zwei Herren von Real Madrid“ anknüpft. Kongenial steht ihm Dennis Bodenbinder als Sancho Panza zur Seite. Er lässt in seinem Spiel den Knappen in all seiner Loyalität und Zuneigung zu seinem Herren, aber auch in seiner nur allzu menschlichen Schlitzohrigkeit greifbar werden.

Ist die Bühne umstandsgemäß schlicht, so braucht die Inszenierung doch einige Requisiten. Neben einem Fahrrad und einem Dreirad – Pferd Rocinante und Esel Grauohr werden mit den dazugehörigen Ohren an den Lenkerenden definiert – sind dies im Wesentlichen ein Seil, ein Korb, eine Kiste, ein Wurfzelt, ein Rucksack und Spielzeug wie ein Windrädchen, Konfetti, ein Seifenblasenstab, eine Wasserpistole und ein Planschbecken. Was erneut ein Beweis der Phantasie des Kreativteams um die junge Lauterer Regisseurin ist – und gleichzeitig ein Fingerzeig für den Wettergott. Möge den Folgeaufführungen dann unter freiem Himmel mehr Erfolg vergönnt sein als der mit eher höflichem Applaus quittierten Indoor-Premiere.

Termine

Am 22. Mai und am 3., 5., 13., 19., 21., 25., 27. und 28. Juni, 20 Uhr; Karten unter 0631 3675-209 und www.pfalztheater.de.

