Frankfurt ist eine Franz-Schreker-Stadt. Der Komponist, den man eher in Wien oder Berlin verorten wurde, hat der Oper in der Stadt am Main viel zu verdanken. Vier seiner insgesamt neun Werke für die Musiktheaterbühne wurden hier uraufgeführt. Darunter auch 1912 „Der ferne Klang“, der hier in einem Livemitschnitt aus der Oper Frankfurt aus dem Jahr 2019 vorliegt.

Am Beispiel Franz Schrekers – 1878 geboren und 1934 gestorben – zeigt sich wieder einmal die perverse Nachhaltigkeit der NS-Kulturpolitik. Schreker war jüdischer Abstammung, nicht