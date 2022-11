Oscarpreisträgerin Caroline Link gab 1996 mit „Jenseits der Stille“ ihr Filmdebüt und gilt als einfühlsame Chronistin von Kindheit und Jugend. Für das ZDF hat sie nun ihre erste Serie „Safe“ inszeniert. Sie guckt zwei Berliner Psychotherapeuten bei ihrer Arbeit mit Kindern und Teenagern über die Schulter. Katharina Dockhorn hat mir Link über die Entwicklung der Serie gesprochen.

Hatten Sie wie viele Ihrer Kollegen Lust, auch mal eine Serie zu inszenieren?

Das Thema bestimmte die Form, und es hat Spaß gemacht, die acht Episoden zu schreiben und zu gestalten. Trotzdem werde ich nicht so schnell wieder eine Serie drehen. Acht mal 45 Minuten zu schreiben, zu drehen und zu schneiden ist ein sehr zeitaufwendiger Prozess. Ich feile lieber an den Details eines Kinofilms.

Wer Ihre Filme kennt, wundert sich nicht, dass Sie sich für Psychologie interessieren...

Sonst hätte ich den falschen Beruf. Neben der Psychologie interessierte ich mich immer für die Kindheit. Nicht nur, weil ich gerne mit Kindern arbeite. In der Kindheit liegt unsere Wurzel. Wenn ich mich frage, warum mein Leben so gelaufen ist, denke ich auch über meine eigene Kindheit nach.

Was reizte Sie daran, Psychologen über die Schulter zu schauen?

Ich war neugierig, was in den Räumen passiert, wenn sich die Tür schließt. Dass Psychologen anders an die Therapie von Kindern herangehen müssen als an die Behandlungen von Erwachsenen liegt auf der Hand. Im Zentrum der Arbeit der Therapeuten Dr. Sabine Schlippe-Weinberger und Diplom-Psychiater Curd Michael Hockel, die mich berieten, steht ein bindungsorientierter Ansatz. Während der Sitzungen vermitteln sie den Heranwachsenden eine grundsätzliche, bedingungslose Wertschätzung, die diese Kinder so meist noch nicht kennengelernt haben. Der Blick auf die Kinder ist positiv und haltgebend und vor allem unabhängig von deren Verhalten. Es geht in dieser Therapie darum, das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken. Sie sollen lernen, dass sie als Mensch liebenswert sind.

Es war doch sicher nicht einfach, solche Sitzungen nachzuempfinden? Sie erzählen etwa von der Arbeit mit der 15-jährigen Nellie (Carla Hüttermann), die unter Panikstörungen leidet.

Das Gelingen der Serie hing davon ab, ob die Atmosphäre rüberkommt. Wie nimmt die Therapeutin zum Beispiel Nellys Emotionen auf und spiegelt die ständigen Provokationen mit ihren nonverbalen Reaktionen zurück? Solche Momente wollte ich genau herausarbeiten, damit der Zuschauer nachvollziehen kann, was da passiert.

Warum zeigen Sie die Arbeit der Therapeuten nach den Sitzungen nur am Rande?

Zu Anfang wollte ich ganz pur und konsequent nur die Therapiestunden zeigen. Aber die Zuschauer brauchen schon eine gewisse psychologische Vorbildung, um zu verstehen, warum die Therapeuten welche Intervention wählen. Ab und zu habe ich deshalb Gespräche oder eine Supervisionsstunde eingebaut, um den Zuschauern ein paar Informationen zu geben. Trotzdem muss ich darauf vertrauen, dass sich auch viel über die Stimmung und Atmosphäre erklärt. Der Zuschauer wird quasi mit- therapiert!

Wollen Sie mit der Serie auch darauf aufmerksam machen, dass Kinder- und Jugendpsychologen in Deutschland fehlen und Betroffene jahrelang auf einen Platz warten?

Experten warnen nicht erst seit der Corona-Pandemie davor, das Problem zu unterschätzen. Kindern und Jugendlichen in Not muss früher geholfen werden, damit sie nicht zu akuten Fällen werden. Dafür fehlen Tausende Therapieplätze. Die letzte Reform des Berufszugangs hat die Situation nicht gerade verbessert. Jetzt muss jeder Psychologie studiert haben. Sozialpädagogen mussten ausscheiden. Darunter viele engagierte Männer. Aber gerade sie werden händeringend gesucht. Grundsätzlich brauchen wir dringend mehr Zulassungen und Plätze. Das kostet natürlich Geld, das aber gut investiert wäre. Nur, die Politik ignoriert das Problem und das macht einen schon wütend.

Der Schlüssel der Erziehung liegt aber bei den Eltern?

Natürlich. Ich möchte ihnen gerne nahebringen, achtet und wertschätzt eure Kinder so wie sie sind. Alle Menschen, Kinder wie Erwachsene, wollen um ihrer selbst willen geliebt werden. Und wir alle wollen tief verstanden werden. Es geht nicht darum, Kinder zu optimieren und das Maximum aus ihnen herauszuholen. Wenn ein Mensch sagen kann, ich weiß, dass meine Eltern mich lieben, egal, was ich leiste, dann ist das sehr viel. Die Basis für ein gutes Selbstwertgefühl. Ebenso wichtig ist eine qualitativ hochwertige Betreuung der Kinder, die heute ja oft den ganzen Tag fremdbetreut werden. Freies Spiel mit seinen selbst heilenden Kräften ist wesentlich für die Entwicklung der Kinder. Die Gesellschaft muss umdenken und den Druck rausnehmen.

Termine

Auf ZDFneo läuft „Safe“ ab 8. November, 20.15 Uhr, in der ZDF-Mediathek sind die Folgen bereits abrufbar.