Seit er 85 wurde, drehte er drei Filme und betätigte sich zum ersten Mal als Cutter. Am Dienstag wird Carlos Saura 90. Er arbeitet an einem Drehbuch über die Anfänge der Kunst, an einem Bach-Porträt und einer Serie über Federico García Lorca.

Unwillkürlich denkt man an den Portugiesen Manoel de Oliveira, der 40 seiner 65 Filme im Alter zwischen 80 und 106 drehte – als müsse er all das nachholen, was er vorher verpasst hatte. Saura tickt ähnlich: „Ich drehe Filme, um am Leben zu bleiben“, erklärte er vor fünf Jahren. Und überrascht seitdem mit Themen, die man ihm nicht zutraute: Bei seinem Porträt über den Architekten Renzo Piano („Renzo Piano – Architekt des Lichts“, 2018) findet Saura ungewohnte Seitenperspektiven, die Wände wie Raumschiffteile aussehen lassen und starre Gebäudeteile in Bewegung bringen. Nicht immer passen die Bilder zu dem, was Piano erzählt, aber man erfährt mehr als in anderen Dokus, wie Architektur funktioniert und warum sie ein Eigenleben entwickelt.

Erklären, wie Kunst funktioniert

Interessierten Laien nahezubringen, wie Kunst funktioniert, war allerdings schon vor über 30 Jahren sein Anliegen, als er sich dem Tanzfilm verschrieben hatte: Seine Flamenco-Trilogie („Bluthochzeit“, „Carmen“, „Liebeszauber“, 1981 bis 1986) bot nicht nur faszinierende Tanzschritte. Durch die Art, wie er inszenierte, packte er Erinnerungen an die Diktatur Francos mit hinein. Für „Carmen“ bekam er eine Oscar-Nominierung. Diese frühen Tanzfilme waren eine zahme Version der gesellschaftskritischen Spielfilme, mit denen der studierte Ingenieur berühmt wurde: Seine bitterböse Metapher „Die Jagd“, die in einem wilden Hassausbruch dreier einstiger Freunde endet, die nun einander töten wollen, brachte ihm 1966 seinen ersten Silbernen Bären von Berlin und die ersten internationalen Erfolge ein. Den nächsten Silbernen Bären bekam er 1968 für „Peppermint Frappé“ über Bildungsbürger ohne Moral, die nicht wissen, was sie tun, und zwischen Traum und Wirklichkeit leben. Der Jurypreis von Cannes (1976 für „Züchte Raben“, über eine bürgerliche Familie als Spiegelbild der spanischen Gesellschaft, die immer mehr verfällt) sowie zahlreiche weitere Preise machten ihn zu dem Autorenfilmer Spaniens der 1970er Jahre – und seine damalige Lebensgefährtin, die Schauspielerin Geraldine Chaplin, zum Star.

Kindheit im Bürgerkrieg

Saura, der während des Bürgerkrieges aufwuchs und 1963 nach seinem Filmstudium in der Franco-Diktatur als junger Dozent an der Filmhochschule entlassen wurde, brachte die Kritik an den politischen Verhältnissen immer wieder in seine Filme ein, aber auf eine subtile, poetische Art mit Symbolen und Metaphern aus dem Tierreich und stets mit offenem Ende – wie bei seinem Debüt „Los Golfos“ über jugendliche Gaunerbanden in dem Armenviertel von Madrid. 1959 wird der Film nach Cannes eingeladen, wo Saura sein Vorbild Luis Buñuel kennenlernt (die anderen sind Fellini und Bergmann), der sein Freund wird. „Meine Filme sind nie realistisch, vielmehr eine Art Flucht, in dem Sinne, wie Luis Buñuel gesagt hat: Das Reinste ist die Einbildungskraft“, betont Saura. „Los, Tempo!“, eine moderne Version seines Debüts vier Jahre nach dem Ende der Franco-Diktatur, für die er den Goldenen Bären bekam, markiert das Ende seiner frühen kunstvollen Autorenfilme.

Tanzfilme machten Saura berühmt

Es folgte die Periode der Tanzfilme, die gut 20 Jahre dauerte. Auch hier schuf er Neues: Er ließ in minimalistischen farblich faszinierenden unwirklichen Bühnenräumen tanzen, rückte mit der Kamera den Tanzenden mitunter so nahe auf die Füße, dass man mitlernen konnte, wenn man lange genug hinsah, denn Erklärungen aus dem Off oder Untertitel gibt es nicht. Spanische und lateinamerikanische Musik und Tanz pur. Flamenco, Sevillanas, Tango, Chacarera, Carnavalito, Chamamé, zuletzt Jota (2016).

Parallel dazu entstanden aber immer wieder Erinnerungsfilme à la „Züchte Raben“, die auf mehreren Zeitebenen hantieren und mehr oder weniger davon handeln, dass man seine Vergangenheit nicht vergessen, sondern verarbeiten soll: Spielfilme über den Maler „Goya“ (1999, der ihm zwölf Preise einbrachte), über den Lyriker Lorenzo da Ponte, der mit Mozart an „Don Giovanni“ arbeitet („Ich, Don Giovanni“, 2009), eine jugendliche Liebesgeschichte, eine Geschichte aus dem spanischen Bürgerkrieg.

Je älter Saura wird, umso vielseitiger zeigt er sich. Was man in Deutschland kaum, weiß: er inszeniert auch am Theater, schreibt Romane und Sachbücher über seine zweite Leidenschaft: das Fotografieren. Heute ist Carlos Saura neben Luis Buñuel und Pedro Almodóvar der berühmteste Filmregisseur Spaniens – und der mit Abstand fleißigste: 50 Filme hat er schon gedreht, weitere sollen folgen: „Ich habe immer etwas vor. Und wenn es mal nichts gibt, erfinde ich etwas“.