Zu den 20 Filmen im Wettbewerb des Festivals von Cannes gehört „Perfect Days“ von Wim Wenders (77), der noch einen zweiten Film außer Konkurrenz zeigen darf.

Mit „Perfect Days“, der in Tokio spielt, ist erstmals seit 2016 („Toni Erdmann“) wieder ein deutscher Film im Wettbewerb des Festivals, das mit Iris Knobloch nun eine deutsche Präsidentin hat. Vom 16. bis 27. Mai konkurrieren neben Wenders, der 1984 gewann, die Arthouse-Kino-Lieblinge Aki Kaurismäki (66, „Fallen Leaves“), Wes Anderson (53, „Asteroid City“), Nanni Moretti (69, „Il sol dell’avvenire“) und Ken Loach (86, „The Old Oak“) um die Goldene Palme, so Festivalleiter Thierry Frémaux.

Die neuen Filme von Pedro Almodovar (73, „Strange Ways of Life“ mit Ethan Hawke), Martin Scorsese (80, „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio), Takeshi Kitano (76, „Kubi“) und „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ mit Harrison Ford (von James Mangold) laufen außer Konkurrenz – ebenso wie ein zweiter Film von Wim Wenders: seine 3D-Doku über den Maler Anselm Kiefer: „Das Rauschen der Zeit“.

Sechs Regisseurinnen im Rennen

Die französische Regisseurin Maïwenn (46) eröffnet das Festival mit „Jeanne du Barry“, dem ersten Film mit Johnny Depp seit seinen Skandalen. Sechs Regisseurinnen – so viele wie noch nie – kämpfen um Palmen: die Österreicherin Jessica Hausner (50, „Club Zero“), die Französinnen Justine Triet (44, „Anatomie d’une chute“ mit Sandra Hüller) und Catherine Breillart (74, „L’été dernier“), die Italienerin Alice Rohrwacher (41, „La chimera“ mit Isabella Rossellini), die junge Senegalesin Ramata-Toulaye Sy (Erstlingsfilm „Banel & Adama“) und die Tunesierin Kaouter Ban Hania (45, „Les filles d’Ofa“). Sandra Hüller spielt auch in dem Wettbewerbsfilm „The Zone of Interest“ des Briten Jonathan Glazer (58) mit.

Von den meisten Wettbewerbsfilmen weiß man bislang wenig, das gilt auch für die Werke von Todd Haynes (62, „May December“), Nuri Bilge Ceylan (64, „Kuru otlar ustune“) und Marco Bellocchio (83, „Rapito“). Aktuell sind 19 Filme im Wettbewerb, erfahrungsgemäß kommen noch einige dazu.