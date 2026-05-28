„Trink aus, wir müssen gehen!“ soll das finale Album der Toten Hosen sein – und klingt erfreulicherweise nicht altersmild. Campino über die Dinge, die noch zu sagen waren.

Sie gehen mit dem Album gleich auf Tour. „Wir sind so gut in Schuss“ behaupten Sie im schön punkigen ersten Stück „Wir waren nie weg“. Wie steht es wirklich um die Form der Band?

Campino (lacht): Uns geht es gut. Aber wir wollen uns auch nicht selbst bescheißen und ignorieren, dass wir alle um die 60 sind. Das hat mit einem Mittdreißiger nicht mehr so viel gemein. Aber wir können das streckenweise kompensieren – durch Erfahrung, durch unsere Einstellung und durch die Leidenschaft, mit der wir rangehen. Ich hoffe jedenfalls, dass wir noch nicht peinlich sind.

Ist das dieser klassische Widerspruch, dass man im Kopf noch Mitte zwanzig ist, während einem der Körper ganz was anderes erzählt?

Wir versuchen, unser Alter anzunehmen und uns vor gewissen Realitäten nicht weg zu ducken. Wir könnten lauter Bands und Künstler nennen, die mit 80 noch gut dastehen: Paul McCartney, die Rolling Stones, Iggy Pop und viele mehr. Viele sind gerade im Spätwerk unheimlich kreativ und gelöst. Aber was die Toten Hosen angeht, ein Kollektiv, dessen Besetzung abgesehen vom Schlagzeuger noch dieselbe ist wie am Anfang, so haben wir die Idee, die Sache gemeinsam allmählich zu Ende zu bringen. Wir sind der Meinung, lieber ein bisschen zu früh zu gehen als ein bisschen zu spät! Wir wollen als Band in Erinnerung bleiben, die immer Druck gemacht hat. Niemand soll hinterher über uns sagen: Die letzten fünf Jahre hätten sie sich sparen können.

„Trink aus, wir müssen gehen!“ klingt alles andere als müde. An Druck und Dampf mangelt es wirklich nicht. Songs wie „Wir waren nie weg“ oder „Schlechte Nachbarn“ hauen nochmal ordentlich auf den Punk-Putz, und auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht macht die Band ein weiteres Mal den Mund auf.

Das freut mich sehr. Das war auch der Punkt vor zwei Jahren, als wir diese Reise begonnen haben: Wir wollten unbedingt mit Vollgas über die Ziellinie fahren. Und nicht als Band, die irgendwie abgekämpft wirkt und noch so gerade dahingurkt.

Was musste textlich noch gesagt werden?

Zum Beispiel „ Düsseldorf“, eine wirklich aufrichtige Hymne an unsere Stadt. Diese Stadt ist kein unproblematisches Wesen. Auf dem „Opel-Gang“-Album gibt es das Lied „Modestadt Düsseldorf“ – da geht es um das Image der Stadt, das bundesweit immer etwas als das Möchtegern-Paris der Neureichen belächelt wird. Düsseldorf hat sich früher als besonders avantgardistisch darzustellen versucht. Das hat nie richtig geklappt. Und dass ausgerechnet wir aus Düsseldorf kamen, das war schon eine gewisse Irritation, was das Image angeht. Es hat ein bisschen gedauert, bis sich Düsseldorf an uns und wir uns an Düsseldorf gebunden haben. Aber daraus ist sehr bald eine wirklich starke Beziehung geworden, die ich mir nicht schöner ausmalen könnte.

Freut sich der Fortuna-Fan Campino eigentlich auf die Fußball-WM?

Schwieriges Thema. Je nachdem, wie sich das sportlich entwickelt, wird es einen wohl wieder vor den Bildschirm ziehen, aber im Moment geht meine Vorfreude noch gegen null. Schon bei dem Gedanken, dass der Weltmeister sich den Pokal von Donald Trump überreichen lässt, wird mir schlecht.

In „Glück“ singen Sie über Ihren Sohn, der jetzt Anfang 20 ist, was war Ihnen dabei wichtig?

Das ist auch so ein Thema, bei dem ich lange gezögert hatte, weil ich nicht wollte, dass es klingt wie eine öffentliche Therapiesitzung. Der Sinn des Songs ist es vielmehr, Gefühle zu beschreiben, die möglichst viele andere teilen können. Mütter und Väter. Wenn so ein junger Mensch ins Leben kommt, stellt das alles auf den Kopf. Man hat einen Berg vor sich und denkt „Wie soll das alles werden?“. Und dann verlassen die Kinder irgendwann das Haus, und man wundert sich, wie schnell das alles gegangen ist.

Wenn Sie heute im Alter Ihres Sohnes wären, würden Sie wieder Punk werden?

Das Lebensgefühl von früher kann man nicht eins zu eins in die heutige Zeit übertragen. In den 70er- und 80er Jahren spielte Punk eine andere Rolle in der Jugend. Man hat sich wegen Musik geprügelt. Punks gegen die Popper, gegen die Teds, gegen wen auch immer. Das wurde ernst genommen. Auch Musik hat diese Bedeutung heute nicht mehr, weil es einfach viel mehr Freizeitmöglichkeiten gibt. Ich denke, vieles von dem, was die Punks gelebt und gesagt haben, findet man heute in gewissen Teilen in der Hip-Hop-Kultur. Auch der gesellschaftliche Dialog schlägt in diesen Kreisen zurzeit höhere Wellen als in der Rockmusik. Aber das kann sich auch immer wieder drehen. Dass es auch immer wieder Rockbands gibt, die die Gemüter zum Kochen bringen, haben wir zuletzt erlebt durch die Stellungnahmen einzelner Acts zum Gaza-Krieg. Ich denke, es ist nach wie vor möglich für Musiker, den gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen.

Zugleich hat man das Gefühl, dass ein falsches Wort oder eine kontroverse Aussage reicht, damit die Leute danach rufen, dich zu boykottieren oder mundtot zu machen. Wie gehen Sie mit diesem Zwiespalt um?

Die Härte der Auseinandersetzungen hat sich tatsächlich verstärkt. Die Heftigkeit eines Shitstorms, die Empörung, die Lautstärke, mit der Diskurse geführt werden – alles das ist richtig krass geworden. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft überlegen, wie wir damit umgehen können. Dennoch kann oder darf uns das nicht stoppen, uns zu äußern, wenn wir von einer Sache überzeugt sind. Auch wenn es ungemütlich werden kann, müssen wir uns weiter einbringen.

Sie haben sich seit Beginn politisch positioniert – gegen rechts, für Solidarität. Auch auf dem neuen Album gibt es Songs wie „Kein Blatt zwischen uns“, ein Loblied auf gesellschaftliches Engagement, oder „Schlechte Nachbarn“, der davon handelt, wie Rechtsextreme das eigene Wohnviertel kapern. Wie fühlt sich das heute an, wenn man sieht, welchen Zuspruch die AfD hat?

Es ist ein Zeichen, dass man sich nicht ausruhen darf auf dem Erreichten. Wir als Bürger sollten niemals das Gefühl haben: Ich habe jetzt genug getan. Der Kampf um die Dinge, die uns so viel bedeuten und den gerade meine Generation so lange für selbstverständlich genommen hat, muss täglich ausgefochten werden. Unsere Eltern haben meist noch den Krieg erlebt. Wir brauchten das nicht. Wir sind in einer Welt erzogen worden, in der westliche Werte, Freiheit und Demokratie ganz großgeschrieben wurden. Jetzt merken wir, wie fragil diese Angelegenheit ist.

Wenn Sie sich selbst anschauen – sind Sie zufrieden mit der Entwicklung, die Sie seit Beginn der Hosen gemacht haben?

Tatsächlich leben wir heute auf einem anderen Planeten als 1982. Politisch und gesellschaftlich betrachtet haben sich in der Zeit meines Erwachsenwerdens Risse aufgetan, die wir uns nie hätten vorstellen können. Das hat natürlich Prioritäten verschoben. Ich habe über viele Dinge meine Meinung geändert. Aber ich lasse das zu. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt und ich immer bereit bin, Andersdenkenden zuzuhören. Auch wenn es wehtun sollte. Wir müssen flexibel bleiben und offen.

Ist „Die Show muss weitergehen“ euer gesellschaftlicher Mutmachsong?

Das ist auf jeden Fall ein Aufruf, sich nicht die Lebensfreude nehmen zu lassen. Die Toten Hosen sind nie eine Band gewesen, die in Sack und Asche oder mürrisch durchs Leben ging. Im Zweifelsfall würde ich mich immer für die Zuversicht entscheiden.

Zusätzlich zu „Trink aus, wir müssen gehen!“ veröffentlichen Sie das Bonusalbum „Alles muss raus!“ mit 25 Coversong-Duetten, unter anderem mit Wolf Biermann, Alphaville, Feine Sahne Fischfilet – und Vicky Leandros. Wie kam es denn zu dieser Kombination?

„Ich liebe das Leben“ ist für mich – im positiven Sinne – eine Hymne jenseits von Gut und Böse. Jedes Kind kann da mitsingen, jede gesellschaftliche Gruppierung, der Song wird auf dem Pride-Day gespielt, einfach überall. Er drückt für mich eine gewisse Sehnsucht und Melancholie aus über die Freude, überhaupt am Leben zu sein. Unsere Version ist eine aufrichtige Verbeugung vor diesem tollen Lied und vor Vicky, für die wir den größten Respekt haben.

Im Juni nächstes Jahr spielen Sie noch einmal in Mannheim. Das vorerst letzte Konzert ist dann für den 10. Juli 2027 im Düsseldorfer Rheinstadion geplant. Aber ist danach wirklich Feierabend?

So ist das nicht gedacht. Wir wissen, dass wir uns im Herbst aus Südamerika verabschieden – das ist definitiv die letzte Reise dorthin. Was danach zu Hause passiert, muss man noch sehen. Aber das Konzert in der Merkur Spiel-Arena ist nicht als das letzte Konzert der Toten Hosen insgesamt angekündigt. Wie es danach weitergeht, das wollen wir uns überlegen, wenn es soweit ist.

Zur Person

Campino, geboren am 11. Juni 1962 in DÜsseldorf als Andreas Joachim Wolfgang Konrad Frege, ist sohn einer Lehrerin aus England und eines Richters. Frege und seine fünf Geschwister wuchsen zweisprachig auf. Sein zwölf Jahre älterer Bruder John entfachte seine Begeisterung für Punk. Nach dem Abitur 1983 war er acht Monate bei der Bundeswehr, bis er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt wurde. Mit der Schauspielerin Karina Krawczyk hat er den 2004 geborenen Sohn Lenn Julian Frege, der als Model arbeitet. 2019 nahm er die britische Staatsbürgerschaft an. 2019 heiratete er seine jetzige Frau. Kürzlich wurde er zum zweiten Mal Vater.

Album und Tour

Das Album „Trink aus, wir müssen gehen!“ erscheint am 29. Mai. Die Hosen-Tour 2026 ist ausverkauft. Karten gibt es noch für den Auftritt am 17. Juni 2027 auf dem Maimarktgelände Mannheim.

