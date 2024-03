Gute Nachrichten für die «Courage World Tour»? Die kanadische Sängerin Céline Dion musste Auftritte wegen ihrer seltenen Erkrankung absagen. Doch nun hat sie sich ein Bühnen-Comeback gewünscht.

Berlin (dpa) - Die Sängerin Céline Dion möchte trotz Erkrankung an dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom wieder Konzerte spielen. «Diese Autoimmunerkrankung zu überwinden, war eine der schwierigsten Erfahrungen meines Lebens, aber ich bin fest entschlossen, eines Tages wieder auf der Bühne zu stehen und ein möglichst normales Leben zu führen», schrieb die 55-Jährige anlässlich eines Aktionstages, mit dem auf die Krankheit aufmerksam gemacht werden soll, bei Instagram.

Dazu stellte sie ein Foto von sich mit ihren drei Söhnen. «Ich bin sehr dankbar für die Liebe und Unterstützung meiner Kinder, meiner Familie, meines Teams und von euch allen», schrieb die Sängerin weiter.

Dion hatte vor einiger Zeit mitgeteilt, dass bei ihr die seltene neurologische Erkrankung diagnostiziert worden sei. Sie leide an Muskelkrämpfen und habe dadurch manchmal Probleme beim Gehen und beim Singen. Deshalb hatte die «My Heart Will Go On»-Sängerin alle für 2023 und 2024 geplanten Termine ihrer «Courage World Tour» in Europa abgesagt. Die Musikerin hatte im Januar bekannt gegeben, dass sie ihren Kampf gegen ihre Krankheit in dem Dokumentarfilm «I Am: Céline Dion» festhalten wolle. Mit einem Auftritt bei den Grammys sorgte sie kurz darauf für Überraschung.