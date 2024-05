Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Teyssier-Kaserne im lothringischen Bitche steht seit 1997 leer. Jetzt haben Streetart-Künstler sich eines der Gebäude als Spielwiese ausgesucht. Es ist dieselbe Gruppe, die seit fünf Jahren die Vauban-Festung in Neuf-Brisach am Rhein mit Graffiti und Wandkunst in ein Musée des Arts Urbains et du Street Art, kurz MAUSA, verwandelt. Auch für Bitche gibt es jetzt große Pläne.

Das Militär-Areal am Ortseingang, aus Richtung Pirmasens