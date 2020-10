Die Buchhandlung Osiander feiert in diesem Monat ihr 15-jähriges Bestehen in der Domstadt. Es ist nach Angaben von Dagmar Strubl, der Leiterin der Filiale, die inzwischen größte Buchhandlung Speyers. Gefeiert wird unter anderem mit einer Glücksrad-Aktion zugunsten des Speyerer Frauen- und Mädchennotrufs.

Osiander eröffnete am 1. Oktober 2005 ihre Pforten in der Wormser Straße und ist „seither ein Ort der Begegnung für Bücherfreunde und Literaturbegeisterte“, ist Strubl überzeugt. Das Geschäft biete eine große und breite Buchauswahl, abgerundet durch persönliche Empfehlungen der Buchhändlerinnen sowie attraktive Veranstaltungen. „Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt Speyer“, behauptet die 55-Jährige selbstbewusst im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Seit September dieses Jahres ist die Buchhandlung auch im Historischen Museum der Pfalz mit dem Museumsshop vertreten.

Heute beschäftigt die Buchhandlung nach Angaben von Filialleiterin Strubl in der Domstadt neun Buchhändlerinnen, zwei Auszubildende sowie zwei Fahrradkuriere, die kostenfrei und klimaneutral die bestellten Bücher an Kunden im Stadtgebiet ausfahren. Diesen besonderen Service bietet Osiander bereits seit 2005 an. „Wie wichtig dieser direkte Weg vom Laden zum Kunden ist, zeigte sich mit dem Corona-Lockdown: seitdem wächst das tägliche Paketaufkommen kontinuierlich“, berichtet Strubl.

Info

Begleitet wird das 15-jährige Bestehen von einer Glücksrad-Aktion zugunsten des Speyerer Frauen- und Mädchennotrufs. Für jeden Dreh am Glücksrad wird ein Euro als Spende erbeten. Zu gewinnen gibt es viele Buch- und Sachpreise, als Hauptgewinne winken zehn Buchgutscheine. Diese Aktion endet am Samstag, 31. Oktober.