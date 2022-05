„Von Innen nach Innen“ heißt der neue Lyrikband des Kaiserslauterer Autors Uwe Kraus. Der Band umfasst 45 Gedichte und ein Lied und ist im Gill-Verlag erschienen. Kraus ist 1979 in Kaiserslautern geboren, Mitglied im Literarischen Verein der Pfalz und Herausgeber der Literaturzeitschrift „Der Fliegenpilz“.

Fast alle Gedichte des neuen Bandes sind während der Pandemiezeit entstanden. Sie treten mal in Zwiesprache mit einem Gegenüber oder hinterfragen die eigene Rolle als Lyriker (etwa in „Verdichtung – SELBSTgespräch (Dichter sollen verdichten)“). Im Titelgedicht „Von Innen nach Innen“ geht es um ein lyrisches Ich, das gern ein „uns“ wäre: „hier drinnen wohne ich/ gefüllt bin ich zur reue/ nirgends ist ein dich...“, beginnt es.

Kraus setzt sich auch mit biblischen Motiven („Hiob“, „an neun nägeln.“) auseinander oder verhandelt – von der Romantik inspiriert – Naturphänomene. Weitere Gedichte beschäftigen sich mit dem Thema Zeit oder mit der Heimat – samt FCK: So heißt es im freien Sonett „Grumbeerblues“ auf Pfälzisch voller Lokalkolorit: „Kumm häm in dei so große strose/ Von der osschtwescht achs bis zum keiserbrunne/ Obe ufm berch do bin ich ganz dehäm/ Un drick die daume fer die deiwel/ Will dasse widder obbe sinn/ Unn sieh ich dei herzche uff de kerb/ so sieh ich alles/ Was mich glücklich macht...“ Kraus’ hier nachzulesender Beitrag für die Aktion „Ein Lied für Lautern“ heißt ebenfalls „Grumbeerblues“. „Von Innen nach Innen“ gibt es für 8,50 im Buchhandel und bei www.gill-media.de.